鄉林啟動北市最大都更案 分六階段、用時15年打造住宅區

鄉林（5531）建設昨（18）日發表，號稱台北建城百年最大都更案，在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路間共11萬坪土地，拆遷1.1萬戶、投資超過2,200億元，分六階段、15年完成，打造總樓地板面積逾60萬坪的「最高級純住宅區」，估總銷達1.4兆元。

據內政部統計，台北市老宅比率居全台之冠，屋齡30年以上超過65萬宅，占全市房屋逾72%。鄉林集團董事長賴正鎰透露，千億都更投資之所以能順利推動，原因正是前案「鄉林中山賦」動工，實價最高一坪147萬元，平均單價達143.42萬元，因此地主參與都更意願暴增。

鄉林啟動千億都更計畫

吉林路、農安街口的「鄉林中山賦」在6月動工後，近半年來完成第一階段整合的七個街廓，已整合約1.1萬坪。地主所有權人近千人，已經有600人以上已簽妥「都市更新合建契約書」，近期就會送台北市政府都市更新審議委員會審查。

據實價登錄，「鄉林中山賦」平均單價達143.42萬元，周遭地主做夢都沒想到此區行情可來到這價位，因此找上鄉林，希望一併整合。有鑑於此，鄉林決定擴大中山區都更計畫，由點到線到面，以農安街、吉林路的中山賦基地為中心，北至民族東路，南至民權東路，東至松江路，西至新生北路的區塊，近11萬坪都更土地取名為鄉林「中山 ·新松町 ·新城計畫」，計劃分六階段整合，以15年開發。

賴正鎰指出，目前地主意願幾乎已經達八、九成以上，「鄉林中山賦」後，接下來「吉林4案」基地約1,600坪，總銷約200億元，預計一到二年後推出。

賴正鎰透露，都更整合效率高還有一個關鍵原因，當初「鄉林中山賦」整合時，有一處4樓頂加公寓的地主不願意配合，後來開賣後，地主相當後悔「沒能房價上漲2-3倍、又能住新房」，而這塊也變「教訓屋」。

談到都更計畫，賴正鎰說，未來要把此區打造成高級的純住宅區，他指出，市長蔣萬安宣佈北市進入大都更時代，且立院今年10月25日已三讀通過「都市更新條例第65條修正案」，增加老屋翻新改建誘因。