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Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

提產業低迷解方 光電業籲地面電站負面表列

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋昨（18）日表示，滿足產業對RE100綠電需求是政府當務之急，期待政府能源政策2025年四箭齊發（屋頂、地面、農電、漁電）同步推進；地面電站應該有明確的「負面表列」，讓企業有所遵循，達成預定的再生能源目標。

太陽光電產業永續發展協會昨日舉行理監事會議及年終記者會，蔡佳晋指出，太陽能是最有效、能最快速協助半導體與AI業者達成RE100的綠色能源，但國內太陽能光電卻因用地受限，加上中央與地方審查速度太慢，以及社會輿論對光電業者的誤解，導致光電案場開發受阻。

蔡佳晋表示，政府的「能源用地政策」是光電發展受阻的主因，目前政府著重在漁電共生與屋頂型光電，但屋頂型光電已開發十多年，已達8GW的裝置容量，再開發也相當有限；而漁電共生目前併聯約1GW，2025年漁電共生的目標是4.4GW，但因地方對光電的誤解，而發起抗爭，使漁電發展在地方與中央都卡關。

蔡佳晋向政府呼籲，一地兩用不是唯一解方，必須要屋頂型、漁電型、農電型與地面型四箭齊發；地面電站方面，應該有明確的「負面表列」，讓企業有所遵循，縮短審批流程與去瓶頸化，加速達成2026年光電建置量20GW、2030年再生能源使用率30%的目標。

蔡佳晋說，地面型光電發展是以農村為主體，規劃光電配置，與符合地方創生的產業，並真正落實地方回饋。

4G 太陽光電 太陽能

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