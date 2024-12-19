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上市櫃協會東方領袖講座／國發會主委劉鏡清：建構六區域新生活圈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清。記者潘俊宏／攝影
國發會主委劉鏡清。記者潘俊宏／攝影

台灣上市櫃公司協會13日舉辦「東方領袖講座」，國發會主委劉鏡清以「國家大投資計畫」發表演講。他指出，「大投資台灣」和「均衡台灣」是未來國家發展二大主軸，政府將推動六大區域產業及生活圈，並加速推動140項重要建設，逐步落實均衡台灣。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉表示，產業界關心國家大投資計畫，尤其日前劉主委與工具機業者對談時直言「你們是要氧氣筒，還是要能夠翻身？」，這席話在產業界引起廣大迴響，他個人認同劉主委務實看法，從改變思維做起，才能改變行動、習慣和命運。

劉鏡清強調，國家、產業不能是二條平行線，國家政策須與產業結合，才能發揮綜效。在「均衡台灣」部分，政府將透過六大區域產業發展，帶動新生活圈，落實區域均衡，行政院經濟發展委員會並已決定將推動北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展成為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島發展。

劉鏡清提到，光通訊產業是未來AI世界極為重要的一環，希望能在中部發展光通訊新世代光產業，除光學產業再造發展，也會推動中部精密機械產業智慧化、數位優化、淨零轉型，發展許多新的核心，包括台積電零廢中心的再擴散等也都會在中部。

關於大投資台灣方面，劉鏡清表示，政府將著重在資金、產業、社會和人才的四大投資。

劉鏡清並強調，科技是台灣的命脈，台灣必須建立自己的量子電腦中心，且除了在技術上持續發展外，應用面也要開工，明年國科會就會提出相關計畫送到國發會，量子電腦將是未來投資重點；另外，國發基金也預計將再提供國科會100億至200億元經費，用於機器人產業發展。

劉鏡清還提到，政府推動「兆元投資國家發展方案」，希望吸引保險業資金投資公共建設，保險業的可運用資金約30多兆元，其中，流到海外投資資金約22兆元，這是許多國家所不存在的狀況，因此政府將透過法規調節，並建置媒合平台，逐步引導保險業資金回流。

此外，由國發會推動的橋梁（Bridge）計畫的目的是協助台灣新創產業嫁接全球，形成全球共創的生態圈，不僅把台灣新創帶到海外，也將海外新創帶到台灣。劉鏡清透露，目前除已到日本東京設立辦公室，明年則將到美國矽谷，且規模更大，新加坡也表達高度興趣。

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