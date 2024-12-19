六角年終獎金 上看六個月

六角國際（2732）近日舉行歲末年終感恩饗宴，董事長王耀輝宣布，2024年終獎金依績效表現給予最高六個月獎勵，頒發明日之星獎及金牌店長獎年終各三個月，個人年薪最高累計可領18個月；同時加碼特斯拉Model Y一台獎勵集團優秀幹部，並宣佈2025年門市正職員工調薪幅度上看8％。

六角尾牙現場祭出多項高額現金獎、六角及王座公司股票、iPhone 15等，總獎項高達近千萬獎額。展望2025年，王耀輝表示，六角「Chatime日出茶太」，將持續耕耘台灣市場，以每年新展店雙位數成長為目標；海外市場部分，推出品牌再造，提高「CUPS OF JOY」品牌的海外門市市占率，創造同店營收銷售成長，且於泰國、印度、土耳其等新興市場擴張版圖，並瞄準泰國市場，目標兩年展店達20至30家，望躍升泰國前三大手搖茶飲品牌，加上歐美地區的品牌布局發展，明年美國總店數拚翻倍，力拼2026年達百店里程碑，並規劃「春上布丁蛋糕」揮軍中國華東烘培市場，多箭齊發助攻未來營運。

六角目前在全球布局63個國家地區，在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，近年則積極布局美國市場，「Chatime日出茶太」在美國已擁有20家門市。