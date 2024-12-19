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連鎖餐飲業明年徵才5,300人 王品釋出1,200職缺…最高加薪7%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
搶攻農曆年後轉職潮，王品18日宣布2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪。圖／王品提供
搶攻農曆年後轉職潮，王品18日宣布2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪。圖／王品提供

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）昨（18）日宣布2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，時薪加全勤津貼220元、正職起薪調升為3萬5,800元起，調幅最高7%，全年預計釋出1,200名職缺。瓦城（2729）也表示，因應明年將開出十家以上新店，預計招募超過500人。

除了王品及瓦城兩大餐飲業之外，自今年12月起，包括爭鮮餐飲集團、亞洲藏壽司、三商餐飲、豆府、饗賓集團和全家餐飲等餐飲集團，都已宣布調薪。爭鮮、藏壽司、三商餐飲和全家餐飲等四家業者也計劃明年招募超過千人，以解決人力缺口並支持業務擴展，總計七家餐飲集團明年共要召募逾5,300人。

餐飲業徵才與調薪計畫
餐飲業徵才與調薪計畫

王品表示，為順利招募新血，2025年計時人員調幅2至10%，時薪含全勤津貼最高220元，各品牌並依品牌屬性向上調整，像是鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋」、「嚮辣」加全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領255元。

王品也調高集團正職起薪加全勤，升為3萬5,800元起，最高調幅7％，以鍋物及燒肉品牌「聚日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」及「金咕」為例，正職起薪加全勤調升至38,200元，調幅最高。其中五大鍋物品牌，全年預計招募100名內外場儲備幹部，儲備店長、主廚起薪4.5萬元起，培訓七個月通過考核，有機會挑戰加薪2.5萬，月薪資突破7萬元。不只徵才祭重金，王品在也計畫2025年集團再改造20間員工宿舍。

瓦城也表示，2025年目標雙位數展店，以瓦城及時時香為主要發展品牌。因應集團持續展店需求與快速發展，預計釋出超過500個職缺，包含餐廳主管、儲備主管、廚師，以及外場正兼職服務員等職位。其中，外場儲備主管起薪3.6萬元起，內場正職夥伴起薪3.8萬元起，內場儲備主管起薪4.05萬元起。

除此之外，國內迴轉壽司龍頭爭鮮也在12月初啟動新一波門市人員調薪計畫，連兩年調薪總幅度最高達24.4％。

藏壽司則是不到半年二度加薪，繼7月第一波調薪，12月再啟動店舖加薪，此波調幅最高達10.8%，合計全年平均調薪幅度最高達18.9%。全台擁有超過400間直營店的三商餐飲，與餐飲股王豆府也預計明年1月1日起調薪。

王品 餐飲業

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