洛杉磯港貨櫃處理量衝高 將寫下史上最繁忙的12月紀錄

美國最繁忙的貨櫃港，也就是洛杉磯與長堤港複合港區，今年的貨櫃處理量可望創新高。洛杉磯港將寫下史上最繁忙的12月紀錄；長堤港從年初旺季開始就一直沒淡下來過，正朝歷來最好的一年邁進。

洛杉磯港執行董事塞洛克17日說：「所有的跡象均顯示，我們正向紀錄裡最好的12月前進。」傳統上，12月營運較放緩，但今年12月洛杉磯港的貨櫃處理量預估將超過90萬TEU（20呎櫃），合計全年將處理1,000萬TEU，這是史上第二高紀錄。

鄰近的長堤港執行長寇德羅同日在另一個記者會上表示，長堤港上月已創最佳11月紀錄，估計全年貨櫃處理量可達960萬TEU，成為史上最好的一年。

洛杉磯與長堤港複合港區，約處理三分之一的美國進口貨櫃。這兩個港口今年迎接更多到貨輪前來，因部分運輸業務為避開美國東岸與墨西哥灣沿岸港口10月時勞資爭議引發的港口作業中斷，繞道轉進加州港口。另外一個主要原因是廠商趕在川普的關稅威脅之前，搶著進口貨品。

展望明年，港口的營運可能趨緩，主要是因為目前還不清楚川普政府會在哪個時間點推出新的關稅措施，以及哪類貨品、哪些國家會受到影響。

今年截至目前，洛杉磯港貨櫃處理量為940萬TEU，較2023年增加19%，並且高於五年平均值7%。11月處理量88.4萬TEU，年增16%。