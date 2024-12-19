萬海樂觀明年貨櫃輪市況 總座看好運價居高不下

萬海（2615）總經理謝福隆昨（18）日指出，有三大關鍵間接推升運價居高不下，預估2025年貨櫃輪市況比預期好，明年上半年營運可望維持今年第4季旺季水準，優於今年上半年表現。法人分析，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的明年獲利明顯樂觀。

謝福隆表示，影響明年上半年貨櫃輪景氣的因素，首先是國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）談判對自動化議題沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；其次，全球貨櫃輪的租船需求很旺、租金價格居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大港口塞港，船舶供給吃緊。

他指出，短期議題上，面臨美東港口元月15日可能罷工，近期很多貨先往美西去，美西一個40呎櫃已經站上4,000美元，美東也來到5,300美元。

萬海總經理謝福隆對市場展望

亞洲最近要準備過農曆年，已經出現搶貨潮，不只是遠東-美亞洲線運價開漲，近洋線的需求也相當熱絡，預計12月亞洲線運價會比11月高，亞洲線的運價到農曆年前會很好。

謝福隆分析，貨櫃輪市場供需相當吃緊，需求一出現，就會造成運價、碼頭等供需失衡。近期進入農曆年前趕出貨期，中國大陸出貨量急速增加，最大港口已經塞港，天數正在拉長。目前全球第一大港上海港進港作業天數必須等三、四天、寧波港也要等一、兩天。

他指出，船舶朝大型化發展，但全球碼頭更新速度太慢，許多港口都出現塞港，今年上半年新加坡一度出現塞港天數三至五天，明年塞港的問題會比年更嚴重，塞港會造成全球航班脫序，船舶周轉率下滑，運費也勢必維持在高檔水準。

謝福隆說，從全球租船市場價格可以看出明年貨櫃輪市場還是相當旺，首先租金價格很貴，4,000TEU（20呎標準櫃）租金跟去年同期比飆漲近兩倍；目前全球船舶閒置率僅0.3%也是史上沒有出現過的情況。有些船東擔心租不到船，租船合約已經談到2026年，代表市場需求緊俏，船東也要先規劃未來需求。

美國新總統川普上台後的關稅政策未定，謝福隆表示，這一直是市場最關心的事，根據過去經驗，關稅新策略實施前也會有一波搶運潮。