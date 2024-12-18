三陽砸2.9億加碼五鼎 可望躍升最大股東

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
三陽18日公告董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，圖為三陽董事吳奕成。圖／三陽提供
三陽18日公告董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，圖為三陽董事吳奕成。圖／三陽提供

三陽（2206）18日公告董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，在此之前三陽已持有五鼎7,356張股票，持股比7.36％，藉由此次董事會決議加碼額度，可望一舉躍升為五鼎最大單一股東

三陽公告表示，將以平均每股33.39元，2.9億元取得五鼎持股權。原本三陽已持有7,356張，持股比例為7.36%，總計持股超過15%，成為五鼎最大單一股東。

三陽在今年第1季的財報顯示三陽陸續買入五鼎公司股票，並突破6%持股，成為五鼎第二大股東，此次持續增加持股，顯示三陽對五鼎的投資態度更加積極，這也是三陽繼得農林經營權之後的另一個重要布局。

三陽今年已取得五鼎一席法人董事，除了看好台灣生技業的發展，也著眼於集團多角化經營布局。三陽轉投資農林，也是從單一最大股東持續加碼，如今三陽董事長吳清源擔任農林董事長，並取得公司主導權，經歷過幾年經營的調整之後，預期農林今年將不再有現金淨流出，也不再出售土地，隨著體質的改善，三陽轉投資農林已見成果。五鼎被認為可望成為吳清源繼三陽、農林之後的下一個改革標的。

三陽董事長吳清源在取得三陽的經營權之後，三陽營運大變身，在汽機車本業銷售全面告捷下，去年全年合併營業收入為644.6億元，年增27%，合併營業利益61.1億元，年增79%，稅後淨利為62.98億元，年增102%，每股盈餘(EPS)為7.95元，創歷史新高，今年雖然因為國產車自製率問題，影響現代汽車的銷售，但一般認為，與去年的獲利表現相差不大。

三陽 股東 農林

延伸閱讀

創意、世芯 押中長天期

共軍又有動作…2027台海終須一戰？美軍改口：很難 智庫：隔離更可能

韓國戒嚴鬧劇 金正恩趁亂搗蛋？2025朝鮮半島會比台海先開戰？

和泰車、汎德 11月合併營收單月同期最佳

相關新聞

本田和日產談合併 法人：對公司及汽車產業有正向幫助

對於本田和日產合併消息，對於日股有研究的法人分析，這對車市發展將有正面的意義，因為目前全球汽車面臨需求不佳、EV（電動車...

賴正鎰直言「過去房子太好賣、明年建商會收手」 點名這區有降價空間

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰18日表示，明年預估預售市場總銷會減少兩到三成左右，且蛋白區、蛋殼區可看到房價鬆動，甚至...

日產、本田談合併 工研院產業專家解析

兩大日系車廠日產、本田正在協商，研議合併的可能性；工研院產科國際所經理謝騄璘指出，雙方若順利合併，將有望成為全球第三大車...

晶碩提告侵權 望隼：產品一切合規

隱形眼鏡大廠晶碩對望隼提出侵權告訴，望隼則發出聲明澄清，在海內外的產品皆符合國際認證及規定，絕無侵權疑慮，並將全力捍衛自...

潛艦國造預算 台船工會喊話：預算延滯將前功盡棄

國造潛艦原型艦海鯤號建造進度受矚目，台船公司企業工會理事長張益得表示，台船已建造潛艦廠房並購置專業機具設備，若因預算延滯...

桃捷估113年盈餘成長近4倍 TPASS等方案扮助攻

基北北桃1200都會通（TPASS通勤月票）去年7月上路，桃園捷運公司指出，在TPASS等方案協助下，桃捷去年首度轉虧為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。