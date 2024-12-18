三陽砸2.9億加碼五鼎 可望躍升最大股東

三陽（2206）18日公告董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，在此之前三陽已持有五鼎7,356張股票，持股比7.36％，藉由此次董事會決議加碼額度，可望一舉躍升為五鼎最大單一股東。

三陽公告表示，將以平均每股33.39元，2.9億元取得五鼎持股權。原本三陽已持有7,356張，持股比例為7.36%，總計持股超過15%，成為五鼎最大單一股東。

三陽在今年第1季的財報顯示三陽陸續買入五鼎公司股票，並突破6%持股，成為五鼎第二大股東，此次持續增加持股，顯示三陽對五鼎的投資態度更加積極，這也是三陽繼得農林經營權之後的另一個重要布局。

三陽今年已取得五鼎一席法人董事，除了看好台灣生技業的發展，也著眼於集團多角化經營布局。三陽轉投資農林，也是從單一最大股東持續加碼，如今三陽董事長吳清源擔任農林董事長，並取得公司主導權，經歷過幾年經營的調整之後，預期農林今年將不再有現金淨流出，也不再出售土地，隨著體質的改善，三陽轉投資農林已見成果。五鼎被認為可望成為吳清源繼三陽、農林之後的下一個改革標的。

三陽董事長吳清源在取得三陽的經營權之後，三陽營運大變身，在汽機車本業銷售全面告捷下，去年全年合併營業收入為644.6億元，年增27%，合併營業利益61.1億元，年增79%，稅後淨利為62.98億元，年增102%，每股盈餘(EPS)為7.95元，創歷史新高，今年雖然因為國產車自製率問題，影響現代汽車的銷售，但一般認為，與去年的獲利表現相差不大。