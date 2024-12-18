本田和日產談合併 法人：對公司及汽車產業有正向幫助

對於本田和日產合併消息，對於日股有研究的法人分析，這對車市發展將有正面的意義，因為目前全球汽車面臨需求不佳、EV（電動車）轉型、中國競爭等情況，車廠整合可以協助公司降低固定成本、強化研發能力、減少過剩產能等，對公司以及汽車產業都有正向幫助。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，兩家日本大廠由於都是日本公司，合併後的文化同質性太高，只是規模變大而已，但不見得會有更大的效益，倒是由於日圓兌美元的匯率在150上下，是非常適合併購日本公司的機會。他指出，鴻海很明顯的看見了這個機會點，建議台灣的廠商倒不如趁這個機會去併購日本企業，藉此吸收日本的技術，反而有助於去壯大台灣產業的競爭實力。

法人也指出，其實早在今年初，日產的財報就已瀕臨破產的邊緣，本田等於是來救急，成立三合一的控股公司機率也相當高，而且今年8月本田、日產、三菱汽車就宣布成立新的聯盟，表示將在電動車和軟體開發領域進行合作，且目前日產汽車財務體質不佳，需要尋找合作夥伴，因此成立控股公司機率高。

至於未來三合一的控股公司成立之後，跟國內的裕隆汽車合作的現況會不會改變？法人指出，有兩個重點必須觀察，第一個重點在於日產目前的財務虧損的狀況，很可能一些虧損的生產會被檢討，如果為了降低成本需要減少產量，接下來就要看減少產量在全球地區會怎麼樣分配減量的額度。

法人也說，如果三菱和日產的發言權夠大，或許台灣減產的額度就有限，但如果三菱和日產在三合一的控股公司發言權有限，很有可能一方面跟裕隆原本的合作關係會有所影響之外，在台灣的銷量也會減少較多。