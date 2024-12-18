兩大隱形眼鏡廠爆糾紛！晶碩控專利侵權 望隼聲明否認

國內兩大隱形眼鏡廠爆產品智財糾紛，有媒體報導晶碩（6491）發現望隼科技所製造的蕾美等品牌之隱形眼鏡產品，涉嫌侵害晶碩公司發明專利。為避免專利權繼續遭受損害，晶碩18日向智慧財產及商業法院提起訴訟。對此，望隼也發表澄清聲明，強調望隼在海內外的產品皆符合國際認證及規定，絕無侵權疑慮，並將全力捍衛自身的合法權益。

望隼公告指出，媒體報導晶碩發現望隼科技所製造之蕾美等品牌之隱形眼鏡產品，涉嫌侵害晶碩公司發明專利。為避免專利權繼續遭受損害，於是向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張望隼科技製造與銷售之多款產品，均落入晶碩公司所擁有之中華民國第I671361號「水膠組成物及以其製備之水膠鏡片」發明專利之權利範圍，侵害晶碩之專利權。

望隼回應表示，公司對於晶碩提出干擾性的興訟行為表示遺憾。經過內部詳細的調查及法律顧問的確認，該公司產品是望隼基於習知之技術，加上自身專利開發而成，在生產及銷售過程中，始終遵守相關專利法規。望隼科技強調，該公司的產品設計和技術創新均經過嚴格的專利檢索與法律審查，並無侵犯任何第三方的專利權。

望隼強調，望隼秉持尊重知識產權的立場，對所有專利技術都保持高度的敬意與遵循，公司一貫主張在公平競爭的市場環境中，通過自行研發、創新來推動公司未來發展。

望隼指出，目前尚未收到法院或其相關單位的正式訴狀，但已透過法律管道積極了解中，待實際了解訴狀內容後，將正式再提供詳細說明。本公司也將與專業法律團隊緊密合作，並將全力捍衛自身的合法權益。