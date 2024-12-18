三陽投資2.9億元 增加五鼎生技持股
三陽工業今天公告投資新台幣2.9億元，取得五鼎生技869.4萬股。三陽表示，此次投資目的為發展集團多角化經營策略。
三陽公告指出，此次增加五鼎股權，平均交易單位價格新台幣33.39元。若以今天五鼎收盤價28.35元粗估，溢價幅度約17.7%。
根據五鼎年報和財報，三陽是五鼎法人董事之一，五鼎主要布局血糖檢測儀套組、快速檢測設備及其他多功能檢測和分析儀器等，產品出口美洲、歐洲及亞洲等市場。截至今年第3季，三陽持有五鼎股權比重約7.36%。
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