趨勢觀察／安永諮詢服務公司總座張騰龍 導入AI 把資源用在刀口

隨著人工智慧（AI）相關技術的不斷進展，愈來愈多企業主都想問，該怎麼運用在公司治理上？安永諮詢服務公司總經理張騰龍認為，企業不應為了導入而做，應從三大面向評估及規劃導入AI，才能把有限資源確切用在刀口上。

AI近年討論度愈來愈高，張騰龍說，近兩年來，AI技術的成本逐漸降低，讓各行各業得以更快速地進行數位轉型，並在營運效率、客戶體驗等方面帶來顯著提升，許多企業董事長、總經理都相當關注AI議題，且逐漸意識到生成式AI的價值與以往大數據不同。

張騰龍指出，過去，無論是學生還是上班族，搜尋資訊總需要在Google上輸入大量指令，耗時耗力，但隨著ChatGPT等生成式AI的興起，變得更加便利，能顯著提升工作效率，並改變了許多傳統科技的運作方式。

先從體制層面入手

張騰龍坦言，對於大多數台灣的中小企業來說，過去談及AI時，考量到高額投資成本，經常會有「雷聲大雨點小」的疑慮，但事實上，AI的引入無論是提升內部工作效率，還是改善外部客戶體驗，都逐漸展現出價值性。

還沒有踏入AI領域的企業，正面臨如何實務切入AI的挑戰。張騰龍建議，第一，企業在導入AI時應從體制層面入手，確定哪些區塊能夠創造實質價值，而不是盲目跟隨潮流進行投資。

張騰龍強調，對於資源有限的中小型企業來說，應該先評估技術可以應用於哪些領域，譬如提升客戶體驗、優化服務流程，或降低內部成本與人力，除非是擁有強大IT與業務團隊的金融業等大型企業，否則應該謹慎評估AI技術的適用性。

「AI並非用來取代工作，未來將是會使用AI的人取代不會用的人」張騰龍說，導入AI並非選項，而是必然趨勢，不過也須評估背後可能的風險，像是必須理解AI技術在資安及法律遵循方面的規範。

張騰龍提醒，若管理不當，個資外洩等問題可能會對企業形象與營運造成不良影響，因此，企業在導入AI前，首先必須確保擁有適當的管理機制來預防與偵測風險，並具備處理問題的能力。

人才配置不可輕忽

其次，在導入AI的過程中，人才的配置尤為重要。張騰龍說，許多企業會面臨AI技術人員的缺乏，並因此選擇尋求外部顧問的協助，無論是內部建置還是外部合作，企業需要確保具備相應的技術人才，以確保掌握AI風險並確保運作順暢。

張騰龍分享，安永（EY）就建置自己的AI平台「EYQ」，就像是企業版內建版的ChatGPT，且無資料外洩風險，全球35萬名員工均可使用此工具提升工作效率，像是在會議中自動生成會議紀錄、進行翻譯與總結、快速找出重點等。

確保員工有效使用

第三，AI導入後也要確保員工能夠有效使用AI工具，並且理解其操作方式。張騰龍說，企業必須針對內部員工進行必要的訓練，並辨識未來所需的AI人才，將是企業在數位轉型過程中的重要挑戰。

張騰龍認為，AI的導入對於企業來說，既是機會也是挑戰，無論是提升營運效率、改善客戶體驗，還是進一步增強競爭力，AI技術的應用正逐漸成為企業發展的關鍵，企業應當量體裁衣，根據自身狀況與需求，謹慎評估與導入AI，才能在這場數位轉型的浪潮中取得成功。