連鎖效應／日式餐飲 一個亮點走天下

跨越30個國家，共計已開出2,026店的東利多控股公司，旗下的餐飲品牌共有21個，包含在香港收購並二合一上市的雲南米線品牌譚仔，其中台灣消費者最熟悉的就是丸亀製麵。

東利多公司社長粟田貴也，自1985年以一家居酒屋開始創業，歷經無人上門的困境，奮力經營存活下來，直到1997年重訪父親的故鄉香川市，香川本就以烏龍麵聞名，看到當地一家現煮烏龍麵店大排長龍，粟田很受啟發，他認為這種現作技術，加上熱騰騰煙火氣的體驗，才是受到顧客喜愛的賣點。

找到生意的賣點，於是2000年第一家丸亀製麵在兵庫縣開幕，陳列國產麵粉的棧板、製麵機、透明廚房和自助取餐櫃檯，以連鎖店的規格開店，一舉實現粟田心中開店的理想。

2006年東利多即在東京上市，時至今日，其市值超過日圓3,500億，約合新台幣736億，對照同樣在東京一證上市的日本麥當勞控股公司市值8,300億日圓，日本麥當勞目前擁有3,000店，其中三分之二是加盟店。日式快餐已可比肩西式快餐。

丸亀製麵的第一家海外店，2011年開在夏威夷，當時粟田社長第一次到夏威夷旅遊，看到一個位置不錯的閒置店面，於是他突發奇想，規劃起空間動線，夏威夷店也從夢想走進真實世界，出其意料之外的成功，丸亀製麵日式快餐連鎖開始啟動國際化的步伐。

國際首發店開幕三年後，2013年丸亀製麵進入台灣市場，在台灣市場經營11年專注三個拓展重點：

一、以百貨公司作為開店主戰場：從第一家店開在新光三越A8館，目前全台共有61店，去年引進新品牌長田本庄軒，首發店亦選址在A11。

二、除百貨店外亦向大賣場滲透：隨著日本總部加速全球展店計劃，近兩年加快在台展店，為覆蓋全台下沈至家樂福、愛買等大賣場開店。

三、每兩個月必有新品上市：新品保持顧客的新鮮感，且能吸引過路客重複上門，丸亀製麵每兩個月都有新品上市，如：麻辣豬肉烏龍麵、韓式炸雞拌烏龍麵等，復刻重新上市可提高新品成功率，賦予新品更多行銷功能。

一個亮點走天下，現場製麵、現點現做，掌握90秒內出餐的速度，湯湯水水照樣開連鎖店，丸亀製麵大膽借力外部化、國際化來解決本土市場的缺工與競爭問題。借力使力、挾外制內、膽大包天，夢想家還必須是實踐家才行。