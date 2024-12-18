連鎖效應／日式餐飲 一個亮點走天下

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

跨越30個國家，共計已開出2,026店的東利多控股公司，旗下的餐飲品牌共有21個，包含在香港收購並二合一上市的雲南米線品牌譚仔，其中台灣消費者最熟悉的就是丸亀製麵。

東利多公司社長粟田貴也，自1985年以一家居酒屋開始創業，歷經無人上門的困境，奮力經營存活下來，直到1997年重訪父親的故鄉香川市，香川本就以烏龍麵聞名，看到當地一家現煮烏龍麵店大排長龍，粟田很受啟發，他認為這種現作技術，加上熱騰騰煙火氣的體驗，才是受到顧客喜愛的賣點。

找到生意的賣點，於是2000年第一家丸亀製麵在兵庫縣開幕，陳列國產麵粉的棧板、製麵機、透明廚房和自助取餐櫃檯，以連鎖店的規格開店，一舉實現粟田心中開店的理想。

2006年東利多即在東京上市，時至今日，其市值超過日圓3,500億，約合新台幣736億，對照同樣在東京一證上市的日本麥當勞控股公司市值8,300億日圓，日本麥當勞目前擁有3,000店，其中三分之二是加盟店。日式快餐已可比肩西式快餐。

丸亀製麵的第一家海外店，2011年開在夏威夷，當時粟田社長第一次到夏威夷旅遊，看到一個位置不錯的閒置店面，於是他突發奇想，規劃起空間動線，夏威夷店也從夢想走進真實世界，出其意料之外的成功，丸亀製麵日式快餐連鎖開始啟動國際化的步伐。

國際首發店開幕三年後，2013年丸亀製麵進入台灣市場，在台灣市場經營11年專注三個拓展重點：

一、以百貨公司作為開店主戰場：從第一家店開在新光三越A8館，目前全台共有61店，去年引進新品牌長田本庄軒，首發店亦選址在A11。

二、除百貨店外亦向大賣場滲透：隨著日本總部加速全球展店計劃，近兩年加快在台展店，為覆蓋全台下沈至家樂福、愛買等大賣場開店。

三、每兩個月必有新品上市：新品保持顧客的新鮮感，且能吸引過路客重複上門，丸亀製麵每兩個月都有新品上市，如：麻辣豬肉烏龍麵、韓式炸雞拌烏龍麵等，復刻重新上市可提高新品成功率，賦予新品更多行銷功能。

一個亮點走天下，現場製麵、現點現做，掌握90秒內出餐的速度，湯湯水水照樣開連鎖店，丸亀製麵大膽借力外部化、國際化來解決本土市場的缺工與競爭問題。借力使力、挾外制內、膽大包天，夢想家還必須是實踐家才行。

夏威夷 日本 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞「特製奶昔」是藍莓味！奶昔大哥現身門市　還有「奶昔大哥零錢包」鐵粉必收藏

受審期間也要吃…川普為何熱愛麥當勞？ 他嘗試川普套餐稱：美食惡夢

「魷魚遊戲2」攜手麥當勞推限定聯名餐點！還有糖餅挑戰登場最高可獲10萬澳幣

好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

相關新聞

萬海樂觀明年貨櫃輪市況 總座看好運價居高不下

萬海總經理謝福隆昨（18）日指出，有三大關鍵間接推升運價居高不下，預估2025年貨櫃輪市況比預期好，明年上半年營運可望維...

日本兩大車廠談合併 裕日車代理權受關注

日產（Nissan）傳將與本田合併之際，鴻海也傳出向日產提出收購提議，一旦日產股權易主，後續全球代理版圖也恐隨之變動，日...

洛杉磯港貨櫃處理量衝高 將寫下史上最繁忙的12月紀錄

美國最繁忙的貨櫃港，也就是洛杉磯與長堤港複合港區，今年的貨櫃處理量可望創新高。洛杉磯港將寫下史上最繁忙的12月紀錄；長堤...

連鎖餐飲業明年徵才5,300人 王品釋出1,200職缺…最高加薪7%

搶攻農曆年後轉職潮，王品昨（18）日宣布2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，時薪加全勤津貼220元、正職起...

六角年終獎金 上看六個月

六角國際近日舉行歲末年終感恩饗宴，董事長王耀輝宣布，2024年終獎金依績效表現給予最高六個月獎勵，頒發明日之星獎及金牌店...

超商雙雄出招 搶團購商機

超商雙雄瞄準2,000億團購市場大餅，統一超旗下台灣7-ELEVEN今年11月起「同店寄取」在全台超7,000家門市落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。