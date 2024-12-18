老園丁耕讀筆記／深化人工智慧 增添軟實力

11月初，參加一場以「AI．淨零．共識．和平」為主題的遠見天下華人企業領袖高峰會，與會嘉賓包括《人類大歷史》作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari），以及「軟實力之父」、哈佛大學榮譽教授約瑟夫・奈伊（Joseph S. Nye, Jr.）等。各領域專家深入探討了生成式AI在台灣的應用潛力及對經濟結構、產業轉型與社會發展的可能影響，並提出多項具體建議。

正如和碩董事長童子賢所言，生成式AI的出現堪比過去的網路革命，其影響力不僅更為廣泛，且更加深入人心。它不同於單一產品或技術，也異於電信、通訊或互聯網等制式硬體設施，反而猶如一種無形的基礎設施，滲透於空氣並融入人類生活，對未來文化、社會及經濟的影響，將遠超以往技術革新所帶來的改變。

目前，生成式AI已在許多領域帶來顯著益處。企業方面，它能夠優化效率、降低成本，並為決策提供強大的支持，迅速滿足個性化服務需求。個人層面透過提升便利性、顛覆娛樂方式、優化時間管理等方面，改變我們的生活方式。

未來，生成式AI更將從輔助工具逐步進化，能自動完成複雜業務的決策角色，例如全程管理供應鏈、提供智能化客戶支持、進行即時市場分析等。它還有望催生「AI生態系統聯盟」，協作解決問題，共創價值。個人方面則可實現數位化助理的功能，包括健康建議或、理財規劃等全方位的生活服務。

然而，隨著生成式AI的虛擬內容愈加貼近人類，可能引發情感依賴，甚至模糊虛實界限，人類須重新審視定義道德與價值觀，如何調整人與AI間的關係，成為不可迴避的課題。因此，培養AI素養是個人、企業、社會乃至國家保持競爭力，推動創新與應對未來挑戰的關鍵能力。

哈拉瑞在新書《連結：從石器時代到AI紀元》中，將生成式AI革命放入漫長的「資訊史」洪流之中，指出每次技術革新，從文字、印刷術、電報到大眾媒體，都曾徹底改變社會，這次AI革命也不例外。

「歷史上第一項能夠自主做出決策的技術。」哈拉瑞說，生成式AI與以往技術的根本差異在於自身已是一個行為者（Agent）。

隨著數十億AI行為者融入社會，人類除了適應並學習與AI互動，當務之急是制定更完善的國際監管規範，以防技術失控，帶來不可挽回的後果。

在生成式AI的時代，AI素養是新時代的「軟實力」。這不僅包括理解與使用AI技術的能力，還涉及融入社會責任、倫理意識、批判性思維、創新精神，以及終身學習與適應能力。

個人層面上，我們需要主動學習AI知識，探索AI與人類的最佳協作方式，同時保持批判性思維，避免盲目依賴；注重跨領域學習，發展和進化人類特有的情感價值，如同理心、溝通能力、判斷力與創造力，重新思考「做一個人」的核心意義。

在政府與國家層面，應制定全面的AI素養發展計畫，將AI教育納入國家教育體系，並推動全民AI培訓；同時，建立AI應用的倫理與規範架構，確保公平與透明性；國際合作上，與其他國家攜手共享資源與經驗，為人類共同的科技與倫理框架奠定基石。

「人才與教育是應對未來變局的關鍵支柱，更是邁向下一個時代的重要戰略。」清華大學獎座教授史欽泰強調，轉型是持續進行的動態過程，而非終點。

台灣過去憑藉資訊力，結合文化、教育與創新，塑造國際正面形象與影響力，如今台灣須重新定位，將戰略提升至AI素養的層次，因為這是進擊未來的關鍵；而軟實力是台灣在新時代開創世界價值的力量。