微風逾四百款年菜伴手禮 整體檔期預計成長破兩成

網購年菜回家圍爐成現代人過年消費趨勢，今年農曆新春時節較早，不少消費者提前網購預訂年菜，BREEZEONLINE年節禮盒上周開賣業績已成長一成，整體檔期預計將成長兩成以上，其中以4到6人份的米其林「膳馨年菜套組」最為熱銷。今年微風集結了五星級飯店、國宴名廚、人氣餐廳年菜，推出超過400款新春禮盒，較去年多了一倍，滿足每位消費者不同的喜好，

Breeze Super及BREEZEONLINE微風精品線上為了滿足外帶年菜的需求與星級飯店合作，包含台北晶華酒店、老爺酒店、長榮鳳凰酒店、台南遠東香格里拉、JR東日本大飯店等星級餐廳，還有國宴主廚上海鄉村、錦霞樓等，推出星級外帶年菜以因應消費者需求。

米其林主廚超市Breeze Super去年以頂級水果禮盒及五星級飯店年菜最為熱銷，為滿足顧客對送禮的需求，今年除了提供海陸鮮物及高級鮮採果物禮盒，更特別與JR東日本大飯店合作推出年菜及伴手禮，包括「凱華樓升官發財佛跳牆」、「品頌坊PREMIER SWEET香草鳳梨酥」，其中凱華樓的楊德興主廚，擁有超過30年的料理經驗，曾榮獲中華與歐洲廚藝金牌榮耀，此次主廚匯聚山珍海味，巧手設計了適合家庭團圓聚餐的年菜外賣，讓親朋好友不用飛出國，就能在家享用異國好滋味。

Breeze Super鎖定頂級饕客，提供日和RIHE醬封近江牛禮盒、燒烤澳洲沙朗牛肉組、鹿兒島產鰤魚佐阿根廷天使蝦雙拼、日本近江A5和牛翼板燒肉組等，替消費者帶來不一樣的年味。而帶有祝福含意的頂級水果禮盒，絕對是送禮的最佳選擇，象徵「平平安安」的蘋果，屬年節暢銷水果禮品之一，「青森縣套袋富士蘋果木箱禮盒」嚴選日本套袋富士蘋果，在收成期間都套著專用袋，是受到仔細呵護培育出來的高等級蘋果。

BREEZEONLINE去年則是以晶華酒店五星級團圓年菜，以及四入、六入的組合年菜最為熱銷，因此今年持續推出知名五星飯店及名廚類品牌，包括台北晶華酒店的御品鮑魚佛跳牆、北投老爺酒店的海皇鮑魚米糕等，其中「胡同2025年六道夢幻年菜組」，齊聚旗下四大品牌「胡同、鳥喜、一幻、四代目菊川」，推出超夢幻聯動中日合併年菜組合，將各大品牌推出招牌菜色改良升級，另外還跟府城的老台菜餐廳錦霞樓聯名佛跳牆，讓顧客省去備料揮鏟的料理時間，優雅上菜。

在伴手禮方面，微風也幫消費者準備了各式中式甜品禮盒、西式甜品禮盒及各式精選禮盒。微風台北車站作為通勤轉車的重要交通中心，也是全國最大食尚伴手禮中心，這次特別推出多種優惠，包括傳遞幸福－九種口味玫瑰塔禮盒特價699元（原價860元）、阿聰師－好芋年年禮盒特價515元（原價585元）、源吉兆庵－黃金逢六入特價570元（原價640元）、漢坊餅藝－迎春納福 12入禮盒特價530元（原價594元）等，每一款都能為新年增添一份儀式感。