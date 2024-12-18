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賴正鎰直言「過去房子太好賣、明年建商會收手」 點名這區有降價空間

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰18日表示，明年預估預售市場總銷會減少兩到三成左右，且蛋白區、蛋殼區可看到房價鬆動，甚至有下調空間，不過由於造價成本仍居高不下，整體房市會走量縮價穩格局。

賴正鎰指出，今年上半年房市非常熱絡，預估全年預售推案量達2.2兆元，但9/19央行祭出新的房市管制措施後，市場買氣明顯降溫，目前案場平均來客數掉了五成以上，短期內建商推案、購地的腳步都會放緩，預估明年預售推案量約在1.7兆元，大約會量縮兩到三成。

他指出，量縮對市場來說是好事，先前房子太好賣，大家都用搶的，這是不對的，而開發商也趁勢愈推愈多，但這對市場來說並不健康，回歸溫和緩漲才有助房市健康發展。

房價方面，賴正鎰指出，近年房價飆漲快速，尤其上半年更是漲到讓自己都很驚訝，若以區域來看，幾乎都是桃園以南在漲，漲幅是翻倍跳，相較下來，雙北市房價相對穩定，如今在買氣急凍下，未來桃園以南的蛋白區、蛋殼區會有鬆動的空間，舉例來說，像台南老市區價格會撐住，但像炒作、超漲過多的善化區，可能就會有修正，當然，若是有資金壓力的建商愈來愈多，也不排除會有降價的可能性。

賴正鎰指出，未來市場會走個案表現，新案稀缺的區域的個案，價格才會撐得住，事實上，房市過熱對開發商來說也不是好事，能恢復像2、3年前溫和的市況最好，因為一直漲價，常常圖利到的都是地主。

此外，央行將在19日舉辦第4季理監事會，是否會繼續祭出第八波信用管制？賴正鎰認為，第七波打房確實讓房市進入冷靜期，若繼續出重手，可能會錯殺無辜。

鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

房價 房市 賴正鎰

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