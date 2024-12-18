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日產、本田談合併 工研院產業專家解析

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
日本兩大汽車公司本田和日產傳出將展開合併協商，圖為3月時兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。（美聯社）
日本兩大汽車公司本田和日產傳出將展開合併協商，圖為3月時兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。（美聯社）

兩大日系車廠日產、本田正在協商，研議合併的可能性；工研院產科國際所經理謝騄璘指出，雙方若順利合併，將有望成為全球第三大車廠，不僅可以擴大經濟規模，更可以利用彼此的供應鏈資源做快速因應，即便是車市度小月，也可以順利度過。

綜觀目前全球車市，第一大車廠是TOYOTA，第二大車廠是Volkswagen，如果日產、本田合併，就有機會成為第三大廠。謝騄璘表示，全球車輛體系之中，供應鏈會有安全性考量，日系業者彼此談合作，有些相關的「眉角」相同，也可以讓相關體系對市場變化做出快速因應。

市場傳聞，鴻海對於入股日產相當感興趣；謝騄璘說，過去鴻海合作對象大部分是新創汽車業者，但汽車品牌形象的建立需要長久時間，並不是一朝一夕就能走入消費者心中，鴻海也會希望無論是零組件、電池或是研發方向，都能與汽車大廠有深度合作，藉此成為全球重量級業者。

對於台灣來說，如果台資有機會入股日系業者，這對於國內導入國產車，也會多了幾分力道。謝騄璘指出，過去，國際汽車品牌大廠在哪些地方投放、生產都有先後順序，受歡迎的車款要導入國內生產，也需要盡力很長時間，如果台資能夠入股，自然也有機會讓台灣成為優先國家，這對國內消費者也比較有利。

車市 鴻海

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