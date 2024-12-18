泓德能源與Uber聯手合作 推動低碳運輸發展

泓德能源（6873）今日宣布近期與提供乘客與司機交通供需的Uber展開合作，泓德能源導入「企業版減碳優步」啟用便捷低碳的出行工具，不僅提供泓德能源集團員工出勤的綠色交通選擇，同時透過「企業版減碳優步」有效追蹤碳排量，透過定期檢視與調整，持續提升集團永續方面表現。除此之外，泓德能源旗下電動車充電站營運商星舟快充，特別針對Uber網際網路系統暨合作車隊職業駕駛提供「Pro 優禮遇」優惠方案，提供為期一年電動車充電優惠方案，響應Uber帶動低碳運輸發展。

泓德能源旗下電動車充電站營運商星舟快充，為提倡低碳運輸，針對 Uber 合作車隊旗下職業駕駛提供為期一年電動車充電優惠方案，每月定期推出優惠活動，職業駕駛僅需完成指定任務即可獲得充電金，此外於全台星舟快充站點享有 Uber 合作車隊職業駕駛專屬充電優惠，單一職業駕駛最多可獲得萬元充電金。泓德能源支持 Uber 達成 2040 年前淨零排放的目標，藉此方案鼓勵更多職業駕駛嘗試轉換為電動車，實現電動車普及的未來藍圖。