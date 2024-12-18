泓德能源與Uber聯手合作 推動低碳運輸發展
泓德能源（6873）今日宣布近期與提供乘客與司機交通供需的Uber展開合作，泓德能源導入「企業版減碳優步」啟用便捷低碳的出行工具，不僅提供泓德能源集團員工出勤的綠色交通選擇，同時透過「企業版減碳優步」有效追蹤碳排量，透過定期檢視與調整，持續提升集團永續方面表現。除此之外，泓德能源旗下電動車充電站營運商星舟快充，特別針對Uber網際網路系統暨合作車隊職業駕駛提供「Pro 優禮遇」優惠方案，提供為期一年電動車充電優惠方案，響應Uber帶動低碳運輸發展。
泓德能源旗下電動車充電站營運商星舟快充，為提倡低碳運輸，針對 Uber 合作車隊旗下職業駕駛提供為期一年電動車充電優惠方案，每月定期推出優惠活動，職業駕駛僅需完成指定任務即可獲得充電金，此外於全台星舟快充站點享有 Uber 合作車隊職業駕駛專屬充電優惠，單一職業駕駛最多可獲得萬元充電金。泓德能源支持 Uber 達成 2040 年前淨零排放的目標，藉此方案鼓勵更多職業駕駛嘗試轉換為電動車，實現電動車普及的未來藍圖。
泓德能源創立至今持續透過不同作為傳遞對社會與自然環境的善意。在環境保護面，泓德能源於台灣各地漁電共生案場採用生物友善設計，保護當地原生態；經營面亦取得 ISO 45001（職業安全衛生管理系統）與 ISO 14064-1（溫室氣體盤查）等國際認證；今年更榮獲亞洲永續指標性大獎之一「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）中的「綠色領導（Green Leadership）」與「企業永續報告（Corporate Sustainability Reporting）」兩項大獎。此次泓德能源與 Uber 合作，期望推動運輸低碳化，響應政府2050淨零碳排目標。
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