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中鼎總裁余俊彥 獲中央大學名譽博士

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總裁余俊彥獲中央大學名譽博士。他在領獎表示是因為「在中鼎這個巨人的肩膀上才被大家看到，沒有中鼎和全球夥伴們，就沒有我！」圖/中鼎提供
中鼎總裁余俊彥獲中央大學名譽博士。他在領獎表示是因為「在中鼎這個巨人的肩膀上才被大家看到，沒有中鼎和全球夥伴們，就沒有我！」圖/中鼎提供

中央大學今（18）於教研大樓大禮堂舉行中鼎集團裁余俊彥名譽博士頒授典禮，表彰他卓越非凡的領導，以及為台灣產業發展及經濟成長所作的貢獻。

余俊彥是推動台灣工程產業躍上國際舞台的重要推手，因他的遠見卓識，中鼎集團多年來穩居「台灣第一，全球百大」的國際級統包工程集團地位，並持續創新成長，為台灣的工程產業樹立新標竿。

今天的頒授典禮中，特別邀請前副總統蕭萬長生、財團法人中技社董事長潘文炎，以及國立中央大學土木系榮譽教授李建中，分享與闡述余俊彥的卓越事蹟。

蕭萬長在引言時提到，他與余俊彥結識超過20餘年，他做事有條不紊、待人謙虛，個性實事求是，令他留下很深刻的印象。潘文炎則說，余俊彥把自身的「Most Reliable」個性，以及重視生活的小細節，延伸到管理中鼎集團，展現出值得信賴又嚴謹的企業風格。李建中則表示，余俊彥從基層員工做到總裁的歷程，堪為工程師表率，也是工程學子成就大事業的典範，值得效法。

中央大學校長周景揚表示，余俊彥不僅是一位傑出的企業經理人，還長期推動企業社會責任與永續發展。在他的領導下，中鼎除持續發展智能化工程技術，更致力以核心本業投入永續發展，力促達成淨零碳排目標，以工程專業攜手業界創造經濟與環境的雙贏。此外，他還創辦「中鼎教育基金會」，推廣永續教育，培育優秀工程人才，協助我國邁向永續經營，讓更多優秀青年能夠投身並貢獻於工程界。余俊彥和中鼎助益培育國家工程人才之用心，深獲各界肯定和讚許。

余俊彥發表感言時表示，獲頒名譽博士學位，對他個人、中鼎，以及整個工程產業，都有很大的鼓舞作用。45年來，中鼎一路從石化、非石化再跨足高科技產業；從國內到國外，不斷超越自己，不斷成長，並成為台灣唯一能在海外和歐美日韓一較長短的工程集團，多年來持續努力為國爭光，讓全世界看見台灣的工程實力。

余俊彥跟著中鼎一路成長，特別感謝中鼎的全體同仁一直以來的齊心協力打拚。他常說：「在中鼎這個巨人的肩膀上才被大家看到，沒有中鼎和全球夥伴們，就沒有我。」也印證了「一個人走，可以走得很快，一群人走，可以走得很遠。」的人生哲理。

中鼎集團總裁余俊彥獲頒中央大學名譽博士。中技社董事長潘文炎（左起）、前副總統蕭萬長、余夫人、余俊彥、中央大學校長周景揚校長、院長蕭述三和教授李建中親自祝賀並合影。圖/中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥獲頒中央大學名譽博士。中技社董事長潘文炎（左起）、前副總統蕭萬長、余夫人、余俊彥、中央大學校長周景揚校長、院長蕭述三和教授李建中親自祝賀並合影。圖/中鼎提供

中央大學 中鼎

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