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晶碩提告侵權 望隼：產品一切合規

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
望隼科技董事長黃修權（左）、總經理石安（右）。圖／望隼科技提供
望隼科技董事長黃修權（左）、總經理石安（右）。圖／望隼科技提供

隱形眼鏡大廠晶碩對望隼提出侵權告訴，望隼則發出聲明澄清，在海內外的產品皆符合國際認證及規定，絕無侵權疑慮，並將全力捍衛自身的合法權益。

望隼表示，對於晶碩提出干擾性的興訟行為表示遺憾，而經過內部詳細的調查及法律顧問的確認，公司產品是基於習知之技術，加上自身專利開發而成，在生產及銷售過程中，始終遵守相關專利法規，且產品設計和技術創新均經過嚴格的專利檢索與法律審查，並無侵犯任何第三方的專利權。

望隼強調，秉持尊重知識產權的立場，對所有專利技術都保持高度的敬意與遵循，也一貫主張在公平競爭的市場環境中，通過自行研發、創新來推動公司未來發展。

望隼表示，目前尚未收到法院或其相關單位的正式訴狀，但已透過法律管道積極了解中，待實際了解訴狀內容後，將正式再提供詳細說明，也將與專業法律團隊緊密合作，並將全力捍衛自身的合法權益。

晶碩

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