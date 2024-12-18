統一打造大型平台uniopen 專家：組電商艦隊劍指momo

中央社／ 台北18日電
統一企業集團數位生活平台uniopen開站。圖／統一超提供
統一企業集團數位生活平台uniopen開站。圖／統一超提供

統一集團今天宣布整合旗下關係企業，打造大型電商平台uniopen，包括統一超的i預購、博客來、康是美、家樂福以及Yahoo購物等。專家表示，統一集結旗下關係企業商品，組成電商大艦隊，目標擴大營運，劍指富邦媒momo。

統一集團表示，持續拓展生活產業，以多元生活品牌連結消費者日常需求，並透過會員OPENPOINT點數生態圈，擴大數位生活體驗，也為了深化各生活品牌與消費者互動，推出全新uniopen數位平台，除了旗下各生活品牌對外出口，也希望成為消費者進入生活服務平台的入口。

統一集團指出，uniopen以生活品牌為核心，透過製造研發、貿易流通、體驗零售、企業整合等4大營運主軸，建構亞洲流通生活平台；未來將發展uniopen生態系統，整合集團會員、點數以及支付等核心功能及活動。

統一集團說，uniopen生活服務平台涵蓋食品、超商、量販、咖啡、餐飲、美妝、開店與外送等生活產業，並提供各領域生活知識情報。uniopen自今年10月開放集團內部測試，瀏覽內容以主題活動、爆款商品、倒數優惠等最受喜愛，還有氣象觀測、星座運勢、時事新聞等生活知識情報，希望滿足各種民生需求。

台灣網購商品搜尋平台第一網站總經理李宗豪對中央社記者表示，統一集團在實體通路包括超商和量販都是龍頭，反觀線上發展，若與電商龍頭富邦媒momo相比，則尚有一段距離，因此今年統一除了取得Yahoo台灣電商業務8成股份，也宣布成為PChome最大股東。

李宗豪表示，統一此次推出uniopen，整合旗下生活品牌，也是為了組成電商大艦隊，看能否把各自品牌的客群量加起來，也能提升旗下現有平台表現，目的相信也是希望有規模後，能超越富邦媒momo。

富邦媒 統一集團 電商

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