電動車成本續降 後市有望挹注銷量

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
電動車示意圖。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
電動車示意圖。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

歐美啟動降息循環，且中國大陸車市在政策加持下，有利支撐電動車銷量動能延續，對2025年全球車市審慎樂觀。

根據Bloomberg新年度電池價格調查，分析電動車、公車和商用車的343個資料點，在2010年開始調查時，1kW價格接近1,300美元；至2024年，電動汽車電池組的成本下降了20%，1kWh已來到115美元，是2017年以來最大的年度降幅。隨著電池價格的持續下降，2026年將可迎接平價的電動車電池價格，有望刺激電動車銷量增長。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球達成淨零排放目標明確，各國電動車滲透率將持續提升，歐洲部分國家電動車補貼陸續退場，但透過補貼充電樁以及提高碳稅和燃油稅等措施，由補貼政策轉向結構性的改變，一定程度上推升電動車銷量；中國大陸將持續受惠政府政策的影響，雖然2025年基期高，但在電動車購置稅減免延長的背景下，預期電動車銷量維持雙位數成長。

由於電動車為各國發展重點項目之一，維持成長態勢不變，根據研究機構預估，預估 2025年全球電動車銷量年增24.9%，滲透率為32.6%，其中又以中國大陸滲透率成長最為快速，預估2025年滲透率將首度超過50%。全球車況依舊保持溫和成長態勢，看好AI科技將逐漸應用在終端需求上的趨勢，以提升車用智能的科技軟、硬體股將為重點觀察方向。

電動車

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