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潛艦國造預算 台船工會喊話：預算延滯將前功盡棄

中央社／ 高雄18日電
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦原型艦海鯤號建造進度受矚目，台船公司企業工會理事長張益得表示，台船已建造潛艦廠房並購置專業機具設備，若因預算延滯，所有努力將前功盡棄。

台船工會發文表示，建請立法院重視台船員工的汗水與努力，台船已建造潛艦廠房並購置專業機具設備；若因預算延滯，所有努力將前功盡棄，建請立院潛艦建造預算可一次或分階段性給予，台船將全力以赴完成國家交付的歷史任務。

張益得表示，台船近年來從原本的商船本業，轉型發展「離岸風電」、「國艦國造」及「石化基建」等區域，至今業務及技術已逐漸拓展與穩定中；尤其在國艦國造這部分，也陸續建造許多公務船與軍艦，尤其是眾所矚目的潛艦。

張益得說，潛艦自2016年年底開始簽訂設計合約後，啟動船艦計畫，並組成海昌團隊；過程中歷經船段試製考驗，接著採購、開工、組合至去年9月28日「海鯤號」命名典禮，都是台船與外部團隊共同艱辛打造成果。

張益得強調，「海鯤號」目前正在泊港測試（HAT），預定明年4月開始進行海上測試（SAT），台船持續為國家國防自主產業而努力；此外，潛艦是台船未來業務重點，潛艦發展與預算對台船相當重要。

國民黨立委馬文君、黃仁提案全數刪除明年度海鯤艦潛艦後續艦預算。國防部長顧立雄今天說，因為預算編列年度問題，若明年預算遭刪除，民國116年才能編入，期程延宕達2年，未來會持續與立委溝通。

工會呼籲，立法院朝野委員能夠再謹慎評估，考量不讓人才斷層與專業技術發展之下，懇請立法院支持潛艦國造及後續艦量產計畫，讓預算得以獲得支持通過，也可分階段性給予預算。

海鯤號 潛艦國造 立法院

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