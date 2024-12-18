跳脫學術象牙塔 信義房屋林詩偉用專業與熱忱助人圓夢

信義房屋光埔特區店經理林詩偉，畢業於台灣大學國家發展研究所，原本被期待在學術或公職領域大展身手，卻在退伍後令人驚訝地加入信義房屋第一屆「聚英計畫」，開始挑戰自我、探索社會價值的房仲生涯，17年來以獨特的專業背景結合真誠服務態度，成為客戶信賴的「非典型房產顧問」，傑出的專業表現與服務，更在今年10月底獲得新竹市113年優良不動產從業人員表揚肯定。

頂著高學歷光環從事房仲業，遇過許多客戶詢問「學歷那麼高，怎麼會來做仲介？」，然而對林詩偉而言，學歷高並不代表一切，況且房仲是一個充滿社會價值的工作，能幫助更多人實現家的夢想。過去，一位李小姐因先生生病無法工作，為因應生活所需又去借了信貸，雙重借貸無力償還，銀行發出最後催繳通知，無奈找上林詩偉協助脫手房產。他在銀行展開法律程序前，找到合適買方順利成交，無奈成交價格低於預期，他卻從客戶的感謝中領悟到：「價值遠比價格重要。」

作為光埔特區店的店經理，林詩偉展現了過人的業務能力與領導才能。除了多次帶領團隊達成並超越目標，更連續三年榮獲信義房屋內部績效優秀獎項。不僅如此，他更成功培育多名優秀新人，包含兩位新秀與兩位店主管，堅持以「手心向下」的精神傳承經驗，打造一支高效團隊。

2016年恰逢房市景氣低迷，林詩偉帶領的分店卻逆勢而上，創下當年度的績效高峰。面對市場不確定性，他選擇聚焦開發基本面，藉由龐大的庫存量爭取更多成交機會。「在困難時期，只要保持正向思考，就能找到突破的路。」林詩偉也以此鼓勵團隊。

林詩偉認為，社會學訓練讓他更敏銳地觀察市場與客戶需求。他不僅專注於提升自身業務能力，更透過創新模式，例如整合信義房屋集團資源、提供單一窗口服務，突破房地產買賣的地域限制，讓服務無遠弗屆。他強調，「我們不是單純的銷售角色，而是為客戶提供解決方案的顧問。」。

林詩偉擔任店主管期間仍不忘回饋社區，帶領分店參與「社區一家」活動，更協助三民國小進行長達1,300多天的放學交通導護，彰顯信義房屋「先義後利」的核心價值，「社區是家的延伸，無論是否涉及買賣，我們都樂於成為社區的一份子。」林詩偉感性分享。

對於未來有志加入房仲業的新鮮人，林詩偉表示「房仲業不是一條輕鬆的路，但它能帶來深刻的成就感，我希望透過我的努力，讓更多人看見房仲的價值。」未來，他期許自己能持續以專業與熱忱，協助更多人實現家的夢想。