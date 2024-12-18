全家瞄準團購面交商機 首創「寄物+」4,200店化身寄物櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家包裹原店寄取服務「寄物+」首階段於店舖FamiPort機台上線，即日起至年底前，常溫寄物單日20元、冷藏寄物單日30元。全家/提供
全家包裹原店寄取服務「寄物+」首階段於店舖FamiPort機台上線，即日起至年底前，常溫寄物單日20元、冷藏寄物單日30元。全家/提供

全家（5903）瞄準團購面交需求商機，再推創新服務，包裹原店寄取「寄物+」新服務上線，鎖定團購主、冷藏產品小賣家及有臨時寄物需求的消費者，主打「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」三大特色。

全家「寄物+」提供常溫、冷凍與冷藏三種溫層的寄物選擇，結合便利商店24小時營業、店點密集的業態優勢，讓團購主、小賣家隨時可到店寄物，並提供萬元內貨款代收服務，寄物天數亦可選擇存放1天或3天，解決買賣雙方時間喬不攏、突發臨時無法面交的窘境。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，全家積極支援個人社群賣家服務，觀察近年社區型團購、客製化甜點市場逐年增長，便利商店更是團購主、小賣家與買家面交的熱門地點；為解決買賣雙方需額外約定時間交易收款，或臨時無法赴約等痛點，全家首創原店寄取「寄物+」創新服務，具備「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」三大便利特色，將全台超過4,200間店舖化身為便利置物櫃，提供1至3天彈性寄物天數，以及代收萬元以下貨款的便利服務。

「寄物+」首階段已於全台逾4,200間店舖FamiPort機台上線，第二階段將擴大至全家官網、會員APP及My FamiPort APP等，透過線上渠道申請，為團購主、手作甜點等個人社群賣家打造最便利的寄物平台。

寄物人透過店舖FamiPort機台完成「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」三步驟，將物品交予店舖櫃檯人員即完成寄物程序。費用方面，即日起至2025年2月28日，常溫寄物推出1天20元、3天30元限時優惠價；冷凍冷藏寄物則為1天30元、3天40元限時優惠價（代收貨款另收取服務費15元）。

以冷藏手作甜點買賣為例，為朋友訂了客製的手工蛋糕慶生，但店家若假日未開店、或僅能在平日上班時間可供取貨，因而遲遲無法敲定面交時間，亦擔心快遞或宅配造成商品損壞，便可請甜點賣家到鄰近全家店舖，使用「寄物+」冷藏寄物服務，僅需於FamiPort機台中填寫寄物人與收件人資訊、確認溫層及選擇寄物天數、輸入收款帳戶資料，最後將物品交予店舖櫃台即完成寄物。

買家即可在寄物天數內隨時到達該店，出示全家APP取貨條碼或報收件人手機號碼末三碼即可領取。另外，許多民眾與朋友出遊逛街、逛夜市，不想提得大包小包人擠人，周遭卻沒有置物櫃寄放，這時僅需走到巷口全家，使用「寄物+」常溫寄物服務（寄物項目需使用外箱或不透明塑膠袋包裝完整），只要20元寄物費用即可解放雙手、舒心逛街，提供消費者最便利也最具彈性的寄物管道。

全家便利商店 團購 甜點

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