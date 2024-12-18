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裕山土水整治跨足廢棄物處理 積極布局海外市場

中央社／ 記者張良知台北18日電

裕山環境工程深耕土水整治產業逾30年，近年積極朝向海外市場及廢棄物能源化方向發展。裕山將於19日舉辦上櫃前業績發表會，預計明年首季掛牌上櫃。

裕山成立於1993年11月，目前實收資本額新台幣2.93億元，裕山30多年來建立逾百件的水土整治實績，累積研發量能及技術優勢。裕山自2019年起營收呈現逐年成長趨勢，2023年營收14.61億元，年增率為48.66%，每股盈餘3.5元；今年前3季合併營收達12.33億元，每股稅後盈餘達3.45元。總經理活育祺表示，未來股利配發率希望介於60%至70%。

裕山主要從事土壤及地下水污染場址整治、廢棄物處理及污染防治設備銷售等業務。裕山具有環保相關技術優勢，可提供從污染調查、整治規劃到設計施作一條龍，營運模式具備高度彈性。

裕山經營團隊多以環境工程專業背景，擁有超過30張專利，其中包含11張發明專利，是國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商；其研發的熱脫附設備更打敗眾多國內外廠商，成功取得中油高雄煉油廠整治專案熱脫附設備標案。

此外，裕山為了符合節能減碳的目標，更開發出以電力為能源的熱脫附設備，可應用於軍營或住宅區等施工時間受限的整治場址，可搭配綠電使用，達到節能減碳的效果。

在節能減碳的意識提升下，整治規劃也開始注重節能及環境友善。由於現地整治工法為土水整治中耗能最少、對環境最友善的整治方式，裕山引進德國IEG公司的循環井(Groundwater Circulation Well, GCW)整治設備及技術，未來計劃加強雙方合作，持續強化現地整治技術，也計劃將此技術應用於未來中國地區整治業務的拓展。

裕山表示，土水整治向來以法令訂定作為產業成長的動力。台灣土水法令於2000年頒布後，帶動台灣土水整治產業快速發展；由於中國的土水法令已於2018年頒布，未來20年將是中國土水整治產業發展的黃金時期，裕山已在中國市場布局並取得初步實績，將拓展當地營運規模，為未來營運成長動能之一。

由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，裕山亦跨足生活廢棄物的處理業務，如雲林縣政府的機械式生物處理系統（MBT）標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料（SRF），提供予麥寮台塑的鍋爐，以取代部分燃煤使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，是目前台灣唯一將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，除了解決廢棄物處理問題，更有助達到淨零碳排的目標。

展望未來，裕山受惠於中油高雄煉油廠整治案，加上跨足生活廢棄物處理業務，並計劃爭取高雄MBT的BOT（民間興建營運後轉移模式）案；此外，裕山布局中國大陸土水整治市場，把握大陸土水整治市場發展黃金期，未來將營運拓展至東南亞的土水整治及廢棄物處理市場。裕山目前在手訂單已可確保2025年業績優於今年，維持雙位數百分比的成長幅度。

廢棄物 營收

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