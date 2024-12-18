華航首度舉辦公益羽球營 一日限定「林洋配」傳承羽球精神

中華航空（2610）18日首度舉辦公益羽球營，由總經理高星潢親臨開訓，特別邀請兩屆奧運金牌選手李洋及新世代羽球新秀林俊易，攜手組成全新「林洋配」一日限定搭檔，透過營隊訓練親身指導學童羽球技巧，並以自身經驗激勵小球員奮力揮拍、勇敢逐夢，為孕育未來羽壇新星注入正向能量。

華航以實際行動深耕地方發展，除了邀請鄰近企業總部的桃園市觀音國高中羽球隊參加，也邀請企業員工子女共襄盛舉。本次擔任華航公益羽球營的金牌教練李洋分享，不是因為看見希望而堅持，是因為堅持才能看見希望，以球不落地、永不放棄的精神鼓舞全場；華航長期贊助的羽球新秀林俊易也表示，很開心能有機會和小朋友一起互動，羽球這項運動首先要先喜歡它、熱愛它，不管未來如何，都不要忘記初衷，快樂學習才是最重要的。

華航首次辦理公益羽球營活動，雙教練「林洋配」的到來讓現場學童相當振奮，在助教的協助指導下，與偶像球星近距離互動，從暖身練習、正反拍握拍、揮拍、高遠球的發力到拍面角度等技巧進行全面訓練，分組趣味競賽中，雙教練「林洋配」與小球員們共同來場實戰對打，提升對擊球的準確性及移動步伐的協調性，引領學童從中發掘對羽球的熱愛，也帶給小球員們難忘的經驗。