影／敬鵬估川普促美燃油車逆勢復甦 全球車市2025景氣不明

車用PCB大廠敬鵬（2355）18日在交易所召開法說會，敬鵬發言人蕭公彥提到，近期客戶端接觸客戶仍相當保守，明年車市仍持平就不錯了，從目前而言大多數客戶看車市景氣仍不明，重申資本支出將因後續泰國廠擴充而在2025年增加。另美國川普政府上台後，敬鵬預估傾向對碳排管控放鬆加上頁岩油開採，預估油車成本持續下降或許美國在「逆向行駛」下可能有利於傳統燃油車抬頭，至於關稅措施後續仍有不確定因素，整體2025年全球車市則先以持平今年初步看待。

終端應用方面，敬鵬統計，今年迄今車用來自電動車占比約一成，電動車主要成長來自中國大陸需求提升獨自表現，歐洲則停滯。純電車主要是配合國際汽車電子一線大廠供貨。

另外數據顯示，10月全球輕型車來看銷量雖略有回溫，但敬鵬說，今年初汽車市場不如預期，客戶端回應是高通膨高利率緊縮，不過隨著時間推移，研判是結構問題，今年可能是油車與電車轉換陣痛期包含供需，需求方面或許消費者有意購買電動車但價格仍是議題，油車方面功能則是考慮，導致消費觀望縮手，廠商部分則是在保留產能用於生產二者之間，傳統廠商相當苦惱於傳統油車產能與電動車之間的生產平衡。

就歐洲市場，敬鵬說，歐盟對車輛碳排規劃嚴謹，2025年標準持續提升，對各大車廠是相當棘手問題，車廠有獲利的油車生產被限縮，電動車則是短期獲利有限，對車廠來說這類考驗是接近精神分裂，需要在二類產品之間傷透腦筋，歐洲的充電樁普及仍是不足。若要降成本就需從電池廠著手，或是每台車配置電池成本下降，大廠為了和特斯拉競爭的自駕設備調整等，推估此二部分會需要調整否則會持續低迷。

至於中國大陸市場，敬鵬說，觀察相對無充電焦慮，中國大陸一度電僅2元且電車充電樁普及開銷低，政策京上廣深限縮油車牌照只會讓電車發展更快。