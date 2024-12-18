史上最高！桃捷年度盈餘近5億 銀行借貸可望提前還清

桃園機場捷運通車近8年，去年起轉虧為盈。桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，較去年度大幅成長4倍，創下歷年新高，累積虧損也降至31億元；公司先前向銀行借貸餘額還有2.7億元，桃捷表示預計最快2026年即可還清。

桃捷目前日均運量達11萬4289人次，預估全年總運量可達4182萬9731人次，較去年增加約890萬人次。初步統計，公司今年總收入28.25億元，其中客運收入25.45億元，占總收入近9成；總支出為23.41億元，其中人事費占11.79億元、電費4.91億元。

市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘1.24億元，今年擺脫疫情影響，加上日均運量突破12萬人次等利多因素，營運表現更上層樓，預估全年度盈餘將突破5億元。

張善政說，桃捷過去投入大量資金在基礎建設，成本需時間回收，但目前單看單年度營收已實現轉虧為盈，顯示營運體質持續改善；桃捷未來仍面臨諸多挑戰，包括購置新列車等重大資本支出，市府團隊將持續支持。

桃捷今年遭桃園市審計處檢討，累積虧損近36億，考量到營運成本、電費增加等因素，也宣布明年1月2日起取消全線票價「優惠10元」措施。

桃捷董事長沈志藏表示，疫後運量持續提升，預估今年底累積虧損將少於31億元，不過台電連年調漲用電大戶電價，後續還要面臨設備大修及重置資產汰換等支出，仍須設法降低虧損。

沈志藏說，除現有各項附屬事業營收外，公司會透過「快閃櫃商業策略聯盟」、「開發新商業空間點位」、「於部分車站規畫新式多媒體廣告，增加附屬事業收入；而先前向銀行貸款的8.32億原預計2029年還清，現也可望提前至2026年。

至於先前傳出捷運號誌系統設備停產，更換系統經費恐達百億元。桃捷說，目前庫存備品尚足夠，不影響正常營運，公司也會積極尋找替代方案。