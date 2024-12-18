快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

史上最高！桃捷年度盈餘近5億 銀行借貸可望提前還清

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，創下歷年新高。本報資料照片
桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，創下歷年新高。本報資料照片

桃園機場捷運通車近8年，去年起轉虧為盈。桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，較去年度大幅成長4倍，創下歷年新高，累積虧損也降至31億元；公司先前向銀行借貸餘額還有2.7億元，桃捷表示預計最快2026年即可還清。

桃捷目前日均運量達11萬4289人次，預估全年總運量可達4182萬9731人次，較去年增加約890萬人次。初步統計，公司今年總收入28.25億元，其中客運收入25.45億元，占總收入近9成；總支出為23.41億元，其中人事費占11.79億元、電費4.91億元。

市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘1.24億元，今年擺脫疫情影響，加上日均運量突破12萬人次等利多因素，營運表現更上層樓，預估全年度盈餘將突破5億元。

張善政說，桃捷過去投入大量資金在基礎建設，成本需時間回收，但目前單看單年度營收已實現轉虧為盈，顯示營運體質持續改善；桃捷未來仍面臨諸多挑戰，包括購置新列車等重大資本支出，市府團隊將持續支持。

桃捷今年遭桃園市審計處檢討，累積虧損近36億，考量到營運成本、電費增加等因素，也宣布明年1月2日起取消全線票價「優惠10元」措施。

桃捷董事長沈志藏表示，疫後運量持續提升，預估今年底累積虧損將少於31億元，不過台電連年調漲用電大戶電價，後續還要面臨設備大修及重置資產汰換等支出，仍須設法降低虧損。

沈志藏說，除現有各項附屬事業營收外，公司會透過「快閃櫃商業策略聯盟」、「開發新商業空間點位」、「於部分車站規畫新式多媒體廣告，增加附屬事業收入；而先前向銀行貸款的8.32億原預計2029年還清，現也可望提前至2026年。

至於先前傳出捷運號誌系統設備停產，更換系統經費恐達百億元。桃捷說，目前庫存備品尚足夠，不影響正常營運，公司也會積極尋找替代方案。

桃園機場 桃捷 機場捷運

延伸閱讀

桃園明年元旦升旗移師龍岡大操場 耶誕節開放報名

朱立倫表態力挺 張善政未正面回應選戰話題

朱立倫力挺2026參選連任桃園市長 張善政避答

桃捷綠線車廂上周抵台 張善政：坑口至藝文特區7站2026通車

相關新聞

萬海總經理謝福隆 三大關鍵看好明年海運市場

萬海（2615）總經理謝福隆認為，三大關鍵因素，對於明年海運市場展望看好。首先元月15日美東將出現罷工問題，過去只要有關...

史上最高！桃捷年度盈餘近5億 銀行借貸可望提前還清

桃園機場捷運通車近8年，去年起轉虧為盈。桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，較去年度大幅成長4倍，創下歷年新高，累積虧損也降...

政府打住不打商！今年台北億級商辦交易量勝去年

商用不動產市場交易熱絡，今年前11個月台北市億級商辦交易件數至少97件，比去年全年93件還多，而大安區11月有買方一口氣...

尾牙季來臨！好市多家電區擠爆 熱門獎品搶手

年終尾牙獎品買什麼？成了近期網路熱門討論。一位公司採購主管在網路上分享到好市多採購抽獎獎品，結果壓力爆棚，因為太澎湃好康...

新北公布第3季住宅價格指數 捷運沿線最高上漲超過5％

新北市地政局今公佈第3季住宅價格指數，7月至9月捷運沿線板南線板橋段、中永和線、三重新莊線等指數較上季上漲1.43%至5...

減碳旅宿成主流…業者取得永續認證 觀光署補助最高10萬

減碳旅宿成為國際趨勢，就有立委提到，我國旅宿業者是否也應該要公告減碳資訊，否則將無法吸引更多旅客來台。對此，觀光署長周永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。