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政府打住不打商！今年台北億級商辦交易量勝去年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

商用不動產市場交易熱絡，今年前11個月台北市億級商辦交易件數至少97件，比去年全年93件還多，而大安區11月有買方一口氣無貸款買下兩件「裕台企業大樓」商辦，五、八樓總金額高達5.12億元。

另外，同樣11月北市內科還有兩筆商辦交易，包括圍棋基金會也無貸款以1.03億元，買下「加瑪科技中心」九樓，以及運輸物流業者砸約1.24億元，入手「里昂科技中心」三樓。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年商辦市場交易熱絡，主要有三大因素，首先是「打炒房管住不管商」，去年《平均地權條例》上路後，限制私法人購置住宅，但商辦並未受限，使私法人資金轉往商用不動產，加上央行限貸也以住宅為主要約束對向，對商辦的影響不大，因此商用市場發展相對穩定。

其次是「海外資金解禁入市」；陳定中指出，上回美中貿易戰掀起海外資金回流潮，今年下半年，上千億元銀彈陸續解禁，使商辦、廠辦市場迎來資金活水。

第三，「收租重建深具彈性」。陳定中分析，近年台北市區的老舊商辦陸續更新，使市場供給相對吃緊，租金也在供不應求的情況下走揚，帶動投報表現。

另外陳定中表示，大型商辦產權相對單純，未來整合重建的機會相對濃厚，投資人既可在短期內穩定收租，又能展望長期的更新遠景，成為資金停泊的理想去處。

商用不動產市場交易熱絡，今年前11個月台北市億級商辦交易件數至少97件，比去年全年93件還多，而大安區11月有買方一口氣無貸款買下兩件「裕台企業大樓」商辦，五、八樓總金額高達5.12億元。台灣房屋集團趨勢中心提供
商用不動產市場交易熱絡，今年前11個月台北市億級商辦交易件數至少97件，比去年全年93件還多，而大安區11月有買方一口氣無貸款買下兩件「裕台企業大樓」商辦，五、八樓總金額高達5.12億元。台灣房屋集團趨勢中心提供

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