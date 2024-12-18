尾牙季來臨！好市多家電區擠爆 熱門獎品搶手

年終尾牙獎品買什麼？成了近期網路熱門討論。一位公司採購主管在網路上分享到好市多採購抽獎獎品，結果壓力爆棚，因為太澎湃好康不知如何入手，不管是KLIPSCH聲霸、伊萊克斯清淨機或TCL 85吋電視，還有超熱門的PS5遊戲主機和iPhone16，只好上網問網友意見。吸引網友們回應，對好市多產品熱烈討論，有人直呼，「這是一種另類炫耀」能發高品質獎項令人羨慕。

近期好市多賣場出現大量採購尾牙獎品的人潮，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，應主管要求今年尾牙到好市多買抽獎的獎品，以高單價家電為主，但現場好品太多，不知怎麼選也順便發文做調查，現場問員工說最近很多人到好市多買尾牙獎品，參考他們意見後，有幾個口袋名單，像擺出來咖彭派的TCL 85吋電視、各年齡層都愛的PS5遊戲主機、員工超推薦的LG除濕機、音質超讚的KLIPSCH聲霸，還有搶手的iPhone16和家中養寵物適用的伊萊克斯清淨機等。

貼文引來大量網友迴響，普遍認為好市多的獎品「每個抽到都划算」，音響、85吋有夠大台、iPhone都可以。有網友說，85吋電視住小套房的會哭，比房間還大。有人建議，可以買黃金，首飾等不喜歡還能賣錢。也有網友說好市多是買禮物的好地方，黑五買更划算。