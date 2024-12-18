快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

尾牙季來臨！好市多家電區擠爆 熱門獎品搶手

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多（Costco）示意圖。好市多／提供
好市多（Costco）示意圖。好市多／提供

年終尾牙獎品買什麼？成了近期網路熱門討論。一位公司採購主管在網路上分享到好市多採購抽獎獎品，結果壓力爆棚，因為太澎湃好康不知如何入手，不管是KLIPSCH聲霸、伊萊克斯清淨機或TCL 85吋電視，還有超熱門的PS5遊戲主機和iPhone16，只好上網問網友意見。吸引網友們回應，對好市多產品熱烈討論，有人直呼，「這是一種另類炫耀」能發高品質獎項令人羨慕。

近期好市多賣場出現大量採購尾牙獎品的人潮，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，應主管要求今年尾牙到好市多買抽獎的獎品，以高單價家電為主，但現場好品太多，不知怎麼選也順便發文做調查，現場問員工說最近很多人到好市多買尾牙獎品，參考他們意見後，有幾個口袋名單，像擺出來咖彭派的TCL 85吋電視、各年齡層都愛的PS5遊戲主機、員工超推薦的LG除濕機、音質超讚的KLIPSCH聲霸，還有搶手的iPhone16和家中養寵物適用的伊萊克斯清淨機等。

貼文引來大量網友迴響，普遍認為好市多的獎品「每個抽到都划算」，音響、85吋有夠大台、iPhone都可以。有網友說，85吋電視住小套房的會哭，比房間還大。有人建議，可以買黃金，首飾等不喜歡還能賣錢。也有網友說好市多是買禮物的好地方，黑五買更划算。

好市多 尾牙 電視

延伸閱讀

好市多上架SK-II青春露「與專櫃價差一倍」 內行人揭差別真相

好市多發回饋金！一票會員爽賺好幾萬：無痛買iPhone 16

超傻眼！新買的好市多「獨家商品」在店內差點慘遭A走 一動作找回來

好市多小確幸沒了？他買咖啡沒收到小餅乾 店員曝：現在都不附了

相關新聞

萬海總經理謝福隆 三大關鍵看好明年海運市場

萬海（2615）總經理謝福隆認為，三大關鍵因素，對於明年海運市場展望看好。首先元月15日美東將出現罷工問題，過去只要有關...

史上最高！桃捷年度盈餘近5億 銀行借貸可望提前還清

桃園機場捷運通車近8年，去年起轉虧為盈。桃捷今宣布本年度盈餘達近5億元，較去年度大幅成長4倍，創下歷年新高，累積虧損也降...

政府打住不打商！今年台北億級商辦交易量勝去年

商用不動產市場交易熱絡，今年前11個月台北市億級商辦交易件數至少97件，比去年全年93件還多，而大安區11月有買方一口氣...

尾牙季來臨！好市多家電區擠爆 熱門獎品搶手

年終尾牙獎品買什麼？成了近期網路熱門討論。一位公司採購主管在網路上分享到好市多採購抽獎獎品，結果壓力爆棚，因為太澎湃好康...

新北公布第3季住宅價格指數 捷運沿線最高上漲超過5％

新北市地政局今公佈第3季住宅價格指數，7月至9月捷運沿線板南線板橋段、中永和線、三重新莊線等指數較上季上漲1.43%至5...

減碳旅宿成主流…業者取得永續認證 觀光署補助最高10萬

減碳旅宿成為國際趨勢，就有立委提到，我國旅宿業者是否也應該要公告減碳資訊，否則將無法吸引更多旅客來台。對此，觀光署長周永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。