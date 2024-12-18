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第3季預售屋房價漲勢收斂 北市、桃園、台南驚見跌價

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據實價登錄，統計六都預售屋平均成交單價，結果顯示，今年第3季，除新北市的預售屋季增幅仍略有擴大外，其他五都的季增幅均呈現減少趨勢，其中，台北市、桃園市、台南市第3季的預售屋平均房價較第2季還出現小幅回落的情況，出現季減1.1~4.2%不等幅度，中信房屋研展室副理莊思敏表示，顯見現階段房價漲勢已有所收斂。

莊思敏指出，銀行房貸審核趨於嚴格，政策的收緊壓縮了購屋民眾的資金彈性，還一度導致市面上解約現象頻頻發生，若是去年7月1日《平均地權條例》新修法上路前、購買預售屋的民眾，還可通過換約轉售的方式下車，但對於7月1日以後進場的民眾，受《平均地權條例》修正案的限制，恐怕只能選擇認賠解約，並支付最高15%的違約金。在這種情況下，民眾購買預售屋的意願自然也會隨之下降。

莊思敏指出，六都中僅新北市的預售屋季增幅仍略有擴大，這主要是因為新北的自住需求相當強勁，除在地居民外，還有許多台北市的外溢客群，加上今年新北市有不少指標建案釋出，也進一步推高了平均行情。

至於第3季預售屋平均房價有小幅回落的台北市、桃園和台南；莊思敏指出，台北因購屋總價較高，民眾對房貸額度的需求也更大，受政策影響自然更為顯著；桃園和台南則是過去幾年房價漲勢迅猛，房市炒作氛圍濃厚，如今隨著房市逐降溫，區域房價也從過熱的狀態回歸理性。

據實價登錄，統計六都預售屋平均成交單價，結果顯示，今年第3季，除新北市的預售屋季增幅仍略有擴大外，其他五都的季增幅均呈現減少趨勢，其中，台北市、桃園市、台南市第3季的預售屋平均房價較第2季還出現小幅回落的情況。中信房屋提供
據實價登錄，統計六都預售屋平均成交單價，結果顯示，今年第3季，除新北市的預售屋季增幅仍略有擴大外，其他五都的季增幅均呈現減少趨勢，其中，台北市、桃園市、台南市第3季的預售屋平均房價較第2季還出現小幅回落的情況。中信房屋提供

房價 房貸 預售屋

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