萬海總經理謝福隆 三大關鍵看好明年海運市場

萬海（2615）總經理謝福隆認為，三大關鍵因素，對於明年海運市場展望看好。首先元月15日美東將出現罷工問題，過去只要有關稅問題前都會有搶貨潮；其次，租船市場很旺租金居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大知名港口塞港，造成船舶供給相當吃緊。

謝福隆指出，全球海運市場只要市場需求量大一點，就會開始出現塞港，每家都是規劃船舶隨到隨靠，所以只要需要等進港，近期農曆年前過年趕出貨，大陸出貨量大，最大港口已經開始塞港，而且天數在拉長當中，其中，上海港（全球第一大港）進港作業必須等3、4天、上海寧波港要等1、2天。

船舶大型化，造成船舶壅擠情況，這個也會造成全球航班零亂，運費不至於下大幅度下滑，船舶周轉率下滑，運費勢必會維持在一定水準。船舶大型化後，碼頭跟不上速度，每個港口都塞港，全球航班也會脫序，明年塞港的問題還會很嚴重。，今年新加坡等停靠都要等3-5天，

從租船市場價格就可以看出來明年貨櫃輪市場還是相當旺，首先租金價格很貴，以4千TEU貨櫃輪，租金跟去年同期比就成長近2倍，反應船舶供應不足；全球船舶閒制率僅0.3%，這些都是史上沒有出現過的情況。有些船東擔心租不到船，已經洽談到2026年，代表市場需求相當緊，所以船東會先規劃未來需求。

謝福隆進一步指出，美國新總統川普上台後的關稅政策會不會造成另一波搶貨潮，是未來市場最關心的一件事，目前判斷不出來是往上還往下，根據過去經驗，在關稅推動前都會有一波搶運潮。

全球貨櫃輪面臨元月15日有可能罷工，造成近期很多貨已經先往美西去，美西每40呎櫃來到1個櫃已經站上4000美元，美東也來到5300美元，隨著大陸塞港、需求增加，價格在往上攀升當中。

川普不支持自動化，1月15日罷工壓力大增，目前船舶正常運行，但會注意後續變化調整航班。亞洲最近要準備過農曆年，原本就有一波出貨潮，亞洲線近期運價相預計12月比11月高，到農曆年前都很好。