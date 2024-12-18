敏盛攜手上海禾新醫院策略合作 跨域擴大醫療服務內容

敏盛醫療體系18日宣布，為擴大醫療服務區域及範圍，扮演資源整合角色，打造亞洲醫藥服務通路的領導品牌，敏盛醫療體系已於17日與上海禾新醫院攜手合作，於敏盛醫療體系位於桃園的智慧健康管理中心簽署合作備忘錄，為雙方合作揭開序幕。

敏盛醫療體系執行長、同時也是盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，上海禾新醫院原屬台灣聯新國際醫療集團，現由亞太地區最大的私募基金之一Affinity Equity持有的管理公司控股，新任投後管理團隊集結兩岸三地高端醫療運營菁英，本次上海禾新的簽約代表、同為上海禾新的營運長廖沛宸就曾於敏盛醫療體系擔任重要職務。近年來，上海禾新積極延伸觸角，廖沛宸於接手上海禾新營運後即獲老東家敏盛醫療體系支持，與楊弘仁就如何精進兩地醫療服務與合作展開討論。

楊弘仁表示，本次雙方合作內容包括搭建兩地醫療會診資源、教學及科研合作、精進高端醫療及健康管理品牌、台企專屬健康管理服務、兩岸醫療綠色通道轉介等。楊弘仁進一步表示，廖沛宸營運長是敏盛醫療體系相當優秀的同仁，過去曾全程參與JCI品質建設的歷程，近十年在大陸也有傑出的發展。此次能有機會與前同仁再續前緣，特別開心。相信雙方在已有相當的默契下展開合作，過程定能更加順暢，降低介接的障礙與困難。

廖沛宸表示，很開心本次能在楊弘仁董事長的支持下，有機會回到老東家，向過去曾合作過的長官及同事取經，交流近期兩岸醫療產業發展，同時也帶來雙贏的合作機會。廖沛宸進一步提到，近日召開的「上海-台北雙城論壇」宣布逐步開放陸客團赴台旅遊，上海禾新醫院作為鏈接兩地醫療資源的前哨站，在本次合作的基礎下，必能成為兩岸台胞及區域市場患者心中更優質的醫療機構。

敏盛醫療體系成立以來，秉持Cure & Care 的理念，其中的敏盛綜合醫院更長年深耕大桃園地區，為當地民眾帶來優質的醫療品質與服務。在敏盛綜合醫院於2025年迎來成立50年的前夕，敏盛醫療體系跨域過大醫療服務，期盼能為國內醫療服務創造另一個新的里程碑。