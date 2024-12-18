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台泥入選DJSI世界及新興雙指數成分股 創建材業新里程

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥再生資源利用中心RRRC 融合低碳生產、資源循環、綠能充儲與自然生態之場域。台泥／提供
台泥再生資源利用中心RRRC 融合低碳生產、資源循環、綠能充儲與自然生態之場域。台泥／提供

台泥（1101）18日宣布，台泥控股（TCC Group Holdings）入選道瓊世界及新興市場雙指數雙成分股，創下台灣建材行業首例，亦為大中華與東北亞第一家水泥產業入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices , DJSI）之企業。

道瓊永續指數於台灣時間16日晚間公布最新評選結果，台泥整體成績為85分排名世界建材業第二位，其中環境面(E)分數衝上全球建材業第一。 環境面向之【氣候策略】包括製程碳排放績效、範疇三目標設定與盤查管理、氣候治理薪酬連結與財務量化分析、內部碳定價及低碳產品生產等10項指標獲滿分(100)。

另外台泥發布世界建材業首本自然相關財務揭露報告TNFD，實施生物多樣性風險評估、製程空氣排放物管理與能源使用效率、社會面提前接軌歐洲人權盡職調查CSDDD與延伸供應鏈ESG計畫皆拿下產業最高分，整體ESG揭露之透明度與品質獲4項滿分肯定。

台泥表示，DJSI為全球第一個針對企業經濟、社會與環境三大面向，以專屬方法學評價永續發展能力，從1999年推出逾25年，被投資機構視為評鑑企業ESG最有公信力之標竿，每年近一萬多家企業參與評鑑，台泥所屬建築材料業，每年僅前10%入選 DJSI 指數，由於名額較其他產業少，相對競爭更為激烈，台泥今年成績大幅成長15%，雙雙入選世界及新興市場指數。

今年DJSI評鑑內容大幅改版，最主要關注企業在低碳轉型過程中，對價值鏈的影響力以及產品領導力，台泥自2018年起積極提升替代料使用比率Co-processing、開發低碳新建材提供建築業綠色材料，並推動低碳、氣候與自然議題之利害關係人溝通，如與客戶共同組成低碳營建先行者聯盟、於生產據點社區推動減碳生活親子存摺與小燕鷗復育等倡議活動，從員工、上下游供應商、客戶到社區凝聚氣候減緩與調適的意識，都是全球邁向淨零社會的具體實踐。

台泥表示，2024年除了入選道瓊永續雙指數之外，同時外資評鑑持續進步，被喻為對外資最有影響力的ISS ESG。台泥12月初獲C+ PRIME優選企業；連動全球各大指數之摩根史坦利MSCI，台泥自2022起至今連續三年評鑑為A等級；目前全球ESG分數涵蓋最多企業的評比機構Sustainlytics，台泥風險值再降低10% ，同時被美國時代雜誌評為「2024年全球500大永續企業」等榮譽。

此外，2024年台泥完成全球化布建，成為跨五大洲13市場的集團控股公司，董事長張安平以「從心減碳、愛物惜福、以行踐綠、波澤全球」勉勵同仁，強調永續對今天的台泥來說是一個動詞，而且是現在進行式的動詞，相信TCC Group Holdings走在對的道路上。

ESG 台泥

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