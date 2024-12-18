新北公布第3季住宅價格指數 捷運沿線最高上漲超過5%

新北市地政局今公佈第3季住宅價格指數，7月至9月捷運沿線板南線板橋段、中永和線、三重新莊線等指數較上季上漲1.43%至5.43%，地政局分析主要原因捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而微漲。

新北地政局分析住宅價格指數分別為122.52、123.89、124.82，月漲幅介於0.75%至1.83%之間，另大樓及公寓指數與上季相較亦呈現微漲趨勢。8大次分區包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，7月至9月各月變動率於-2.4%至4.36%漲跌幅，與去年同期相較則大概有1.74%至13.39%年變動率。

而今年第3季新成屋指數為118.74，季變動率1.81%，與上季相較呈現微漲趨勢。整開區方面，淡海新市鎮、林口新市鎮、北大特區、副都心及頭前重劃區季指數分別為113.58、113.58、114.51及104.83，季變動率大致為1.75%至2.1%不等漲幅，分析原因受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，且整開區推動各項重大建設，生活機能日趨成熟，購屋需求上升帶動房價成長。

而觀察捷運線指數大致呈現微漲，除了板南線土城段較上季略跌-1.36%，板南線板橋段、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數較上季上漲1.43%至5.43%，主要原因捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而微漲。