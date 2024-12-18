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逸達前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 首次出貨 進軍歐盟市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）18日宣布，首批前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42毫克六個月針劑，已透過逸達法國委外製劑廠Fareva Pau出貨，並將運送至合作夥伴Accord Healthcare位於德國的指定儲存倉庫，作為首波在德國上市銷售之用途。

逸達生表示，這一重要里程碑顯示逸達進軍歐盟市場的首波布局已正式啟動，將由授權合作夥伴主導在歐洲當地的銷售。

逸達於2019年將前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI以歐洲為主之全球市場（不含中、美、日、台等）授權予Accord Healthcare公司。

CAMCEVI 42毫克於2022年5月獲歐盟EMA新藥上市許可，用於治療荷爾蒙依賴型晚期前列腺癌，以及與放療聯合用於治療高危局部前列腺癌、和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌，這項上市許可適用於所有27個歐盟成員國，及冰島、挪威以及列支敦士登等國；英國上市許可甫於2024年11月獲准。

CAMCEVI於歐盟及英國之上市銷售係由授權夥伴Accord Healthcare規劃主導，逸達依授權合約認列簽約金、里程金、供貨收入與銷貨權利金等相關收入；CAMCEVI之專利保護至2039年。

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