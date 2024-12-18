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減碳旅宿成主流 業者取得永續認證 觀光署補助最高10萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

減碳旅宿成為國際趨勢，就有立委提到，我國旅宿業者是否也應該要公告減碳資訊，否則將無法吸引更多旅客來台。對此，觀光署長周永暉表示，明年將有鼓勵業者取得永續認證的補助措施，最高10萬元。

交通委員會18日就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告。

民進黨立委陳素月指出，整體觀光的硬體改善也相當重要，現在整體國際趨勢就是減碳，曾經也有業者提到如果無法提供碳排值可能就無法讓商務客優先選擇，因此在吸引外國觀光客來台，也都有不同客群，如果說旅宿業沒有公布碳資訊的話恐怕也無法吸引觀光客來台，也可能讓商務客轉往新加坡、曼谷等地旅遊。

交通部長陳世凱也認同減碳相當重要，他說，旅宿業者也相當努力，明年開始一次性的備品就不會主動提供，尤其是在觀光旅館，明年開始會優先並加強來做，減少碳排。至於飲用水部分，環境部已經提出「減塑政策」主要針對寶特瓶礦泉水的減少，這部分未來觀光署也會配合，也會先由觀光旅館先推廣。

陳世凱強調，明年開始一次性備品就是全面不提供，是採強制性，旅客未來就必須要自己帶或是跟旅館索取、購買等方式。周永暉補充，目前觀光署也有推出，明年度開始給予旅宿業者補助最高10萬元，盼能夠更新做綠色旅宿。

陳素月追問，未來不提供一次性備品後，在房價上是否需要降價。

周永暉說，未來會加大宣傳，畢竟現在到國外旅遊也都是要自備，尤其是在歐洲，為了減碳，連搭飛機都會限制，路程250公里以內的都不能搭飛機，這也是國際趨勢。

觀光署為推動旅宿業永續經營管理，與國際接軌，今年積極辦理旅宿業永續發展推廣作業，並與環境部共同宣導2025年1月1日開始實施的「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等。同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至新台幣10萬元。

周永暉 減碳 觀光

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