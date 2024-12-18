鄉林啟動台北建城百年最大都更案！投資額逾2200億元

鄉林集團啟動千億都更投資大計劃！鄉林集團董事長賴正鎰18日宣布，將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路之間，範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地，啟動台北建城百年以來最大的都更案「中山﹒新松町 新城計畫」，預計投資2,200億元，預計打造總樓地板面積逾60萬坪的「最高級純住宅區」，將分6階段、15年完成，初估都更拆遷戶數逾1.1萬戶，初估總銷達1.4兆元。

賴正鎰指出，鄉林雙北布局都更25年，終於贏來大豐收，首發都更案吉林路、農安街口的「鄉林中山賦」今年6月正式動工後，加速附近老舊公寓所有權人主動來談合作，近半年來已經完成第一階段整合的七個街廓，已整合面積約1.1萬坪，地主所有權人近千人，約600人已簽妥「都市更新合建契約書」，整合與規劃同步進行，待準備好各項資料，近期就會送台北市政府都市更新審議委員會審查。

談到百年最大都更計畫的起源，賴正鎰透露，因為「鄉林中山賦」規劃完善公設與飯店服務式，附近住戶看到了都更價值與開發潛力，紛紛主動來洽談合建都更，鄉林台北分公司負責都更開發部門，還因此增加人手、加辦多次都更說明會，讓地主理解都更作業流程及認識鄉林豪宅規劃設計理念。

他說，他到過世界各國去考察，包含日本、大陸及美英法等先進國家很早就啟動都更計畫，不僅改變城市風貌，也可迎來國際級的宏觀建築規劃，希望讓中山區能夠成為台北市最重要的國際都更示範區。

不過，台北多數都更案坪數都不大，且建案點狀分布，因未能作整體性的規劃而顯得凌亂，以都更案最多的中山區來看，多數都更案整合土地多在300至500坪左右，雖然地段優越，但受限於基地面積，在社區整體規劃以及與周邊環境串聯方面幾乎是沒有，重建後只有自身建築，仍與周遭環境格格不入，感覺很可惜。

他指出，都市更新是政府重點政策，台北112年起陸續推出「都更八箭」政策，市長蔣萬安宣佈北市進入大都更時代，且立院今年10月25日已三讀通過「都市更新條例第65條修正案」，增加老屋翻新改建誘因，相信越來越多所有權人願意參與都更合建。

賴正鎰說，要把中山區打造成最高級的純住宅區，就一定要打破界線，以更宏觀角度作總體規劃，讓住戶享受煥然一新的時尚生活與完善機能。鄉林決定擴大中山區都更計畫，由點到線到面，以「鄉林中山賦」為首發，加速整合周邊舊屋主，以農安街、吉林路的中山賦基地為中心，北至民族東路，南至民權東路，東至松江路，西至新生北路的區塊，將近11萬坪，取名為鄉林「中山﹒新松町 新城計畫」，分6階段整合，計畫以15年開發。

為何選定中山區？賴正鎰認為，信義區或大安區的大樓林立，大樓參差不齊，很多高達30幾樓，不論是居住或走在街道，高密度的大樓讓人壓迫感十足，但此區在法令規定只能蓋15樓左右，建築物的天際線相近，戶數也剛好，絕對是純住區的優勢。

尤其是在台北市都市計畫中，新生北路以西及松江路以東都是商業區，唯獨新生北路、民權東路、民族東路與松江路這個範圍可以打造成為最高級的純住宅區，將來生活機能也最豐富。

賴正鎰說，中山區都更指標案包括璞真之道、新潤朗格、國賓皇琚、中山麗池等，平均每坪成交單價130至200萬元，其中台北國賓飯店改建案佔地1453坪「國賓皇琚」已站穩 200萬元大關，創中山區最高房價。「鄉林中山賦」都更案實登價格也在區域行情之上，相信未來「中山．新松町新城計畫」推動後，中山區新住宅的行情可期。