改寫台中天際線 聯聚秋紅谷推台中最高住宅

台中豪宅一哥聯聚建設近日公開新作「聯聚玉衡大廈」，個案位於秋紅谷公園第一排，基地面積1,838坪，為聯聚歷案中最大基地，規劃雙塔建築，中庭花園達千坪，總樓高51樓，將是台中最高住宅。

聯聚今年創立滿三十周年，推出系列產品，先前推出的「聯聚理安大廈」，實價揭露，35樓以總價1.52億交易，每坪達127.2萬元，創下台中新高價，再次確立聯聚品牌及七期地段所創造的價值。

新推出的「聯聚玉衡大廈」，位於秋紅谷生態公園第一排，聯聚表示，規畫均質62坪的輕奢宅，讓每戶面寬達14.5米，加上低台度大面窗，視野寬闊，且單層僅四戶，讓每戶皆享永久棟距。

另外，因是超高層大樓，結構採用CNS 560「高拉力」鋼筋，強度提升50%，並使用台北101同等級鋼材，規劃取得耐震設計、耐震與綠建築多重標章，營造期間將由結構技師駐點審核，耐震係數更以高於法規標準要求。

不動產業者指出，「聯聚玉衡大廈」所在的七期重劃區除了台中國家歌劇院、夏綠地公園，也匯聚台中最完善的機能，包括台中市政府、市議會，新光三越、大遠百、Tiger City及最新開幕的誠品480皆聚集於此。

此外，近來仍陸續公布重大規劃，秋紅谷生態公園內將規劃興建由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」圖書館，及捷運藍線B13站，目前發展已臻成熟，未來仍可期。

業者分析，現今大台中七期外圍預售屋單價行情已來到7至9字頭，依聯聚玉衡大廈地段及規畫，加上聯聚品牌，預料個案將能帶動一波追求穩健價值的高資產客戶購買潮。