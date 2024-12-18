打房首當其衝？新北重劃區第3季房價持續走揚

新北市政府地政局公布今年第3季住宅價格指數，雖然銀行緊縮貸款，央行祭出第七波信用管制，但今年7月至9月全市住宅價格指數分別為122.52、123.89、124.82，月漲幅介於0.75%至1.83%之間，大樓及公寓指數與上季相較亦呈現微漲趨勢。

觀察8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，113年7月至9月指數漲跌互見，各月變動率介於-2.4%至4.36%的漲跌幅，與去年同期相較則大概有1.74%至13.39%之年變動率。

新北市地政局表示，各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，生活機能完善，剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格微漲。

另在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為113.58、113.58、114.51及104.83，季變動率大致為1.75%至2.1%不等之漲幅。

分析原因係受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，又觀察整體開發區因推動各項重大建設，生活機能亦日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

本季各捷運線指數大致呈現微漲趨勢，除了板南線（土城段）較上季略跌-1.36%，板南線（板橋段）、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數較上季上漲1.43%至5.43%，整體呈現相對穩定態勢。