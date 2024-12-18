鄉林宣布啟動台北最大都更案 估計拆遷1.1萬戶

鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路之間，範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地，啟動台北建城百年以來最大的都更案「中山．新松町新城計畫」。

他表示，此一計畫預計投資2,200億元，打造總樓地板面積逾60萬坪的高級純住宅區，將分6階段、15年完成，初估都更拆遷戶數逾1.1萬戶，初估總銷達1.4兆元。

賴正鎰表示，鄉林在當地進行都更整合已有很長一段時間，初期進度緩慢，但鄉林中山賦整合成功推案開始銷售後，附近老舊公寓所有權人看到了都更價值與開發潛力，紛紛主動來洽談合建都更。

他表示，近半年來已經完成第一階段整合的七個街廓，已整合面積約1.1萬坪。

其中地主所有權人近千人，約600人已簽妥「都市更新合建契約書」，整合與規劃同步進行，待準備好各項資料，近期就會送台北市政府都市更新審議委員會審查。

由於反應熱絡，鄉林決定擴大中山區都更計畫，由點到線到面，以「鄉林中山賦」為首發，加速整合周邊舊屋主，以農安街、吉林路的中山賦基地為中心，北至民族東路，南至民權東路，東至松江路，西至新生北路的區塊，將近11萬坪，取名為鄉林「中山．新松町新城計畫」，分6階段整合，計畫以15年開發。

賴正鎰表示，這個地塊命名為「新松町」，「町」雖是日本行政區的用語，但也可以是「都市內的次區域劃分」，像是東京都澀谷區代官山町、台北市西門町，全案預計分六期逐步開發成為台北市最高級的純住宅區，未來保有與都會熱鬧地區的距離，更能享受較為隱蔽寧靜的氣氛。

鄉林今天也展示播放的「中山．新松町新城計畫」3D模擬動畫影片中，中山區原本老舊的建築，將逐步改建成煥然一新的都市新風貌，住戶或行人流連往返在種滿流蘇樹、櫻花及楓葉樹等開花樹種的街頭，在退縮的開放空間享受漫步或樹下坐著喝咖啡的休閒情境。

賴正鎰也勾勒未來高級住宅區的「巷弄文化」，計畫改造現有狹窄且停滿車輛的八公尺雜亂巷道，透過增加四公尺寬的人行道，並利用社區基地退縮四公尺的設計，實現兩棟建築間24公尺的寬敞棟距。

原本八公尺巷弄將轉型為行人徒步區，兩側廣植觀賞性樹種並推動「色彩計畫」，二、三月先後有櫻花及黃花風鈴木盛開；進入三、四月的春季則有流蘇花綻放；十月可賞秋楓；十一、十二月無患子的樹葉全部變黃的季節性變化。

如此可欣賞到一年四季不同的豐富顏色轉換，而退縮區設置座椅、街頭造景及藝術雕塑，營造靜謐而富有品味的公共空間，巷弄景觀完全不同於一般20 公尺寬道路車水馬龍的喧囂，展現出清新而現代感的生活氛圍。

賴正鎰表示，「中山．新松町新城計畫」將是台北建城140年來最大的都更計畫，根據《110 年臺北市中山區都市計畫》，中山區即位於台北市火車站關鍵核心地區，地理位置得天獨厚，擁有豐富的都市資源與發展潛力，串接士林故宮文化園區、花博園區、台北市立美術館、中山區南西商圈，成為台北的文創藝術生活軸帶。