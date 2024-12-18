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台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」公開 創七期豪宅新標準

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園旁，規劃51層樓高，將是台中最高住宅。聯聚建設提供
「聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園旁，規劃51層樓高，將是台中最高住宅。聯聚建設提供

台中豪宅市場再添新指標！聯聚建設才剛以「聯聚理安大廈」，創下戶戶總價破億、單價破百萬的新高紀錄；同為30周年系列新作的新案「聯聚玉衡大廈」，消息也正式公開。此案位於秋紅谷公園旁，規劃為51層樓高，將是台中最高住宅，不僅成為台中的新地標，也為中坪數頂級住宅重新定義標準。

成立30年的聯聚建設，此次推出新作品「聯聚玉衡大廈」，秉持過往對於作品高品質細節的追求，以及客戶口碑累積，新案吸引眾多粉絲關注。

值得注意的是，「聯聚玉衡大廈」位在台中七期新市政特區的核心位置，位於近萬坪秋紅谷生態公園第一排，規劃樓高51層雙塔建築，一層四戶均質62坪，單戶面寬達14.5米，結合大面窗與低台度規劃，讓每一戶都擁有絕佳採光及視野條件。

聯聚建設總經理王于娟表示，台中是人口淨增加成長的城市，隨著各項重大公共建設陸續完成，新市政中心的七期，區域內有著完善生活機能，商業發展繁榮。

「聯聚玉衡大廈」不僅位於秋紅谷首排，台中國家歌劇院、夏綠地公園散步即達，周邊百貨公司林立，如新光三越、大遠百、Tiger City及最新開幕的誠品生活480皆聚集於此，更吸引國際型星級酒店、頂級商辦進駐。

此外，市府近來仍陸續公布重大規劃，秋紅谷生態公園內將規劃興建由安藤忠雄設計的「童書之森・台中」圖書館，及捷運藍線B13站，七期不僅發展已臻成熟，未來前景仍可期。

王于娟指出，「聯聚玉衡大廈」基地面積1,838坪，為聯聚歷案中最大基地，規劃雙塔建築，中庭花園達千坪，總樓高51樓，將是台中最高住宅，且位於秋紅谷生態公園第一排，地標住宅定位明確。因基地條件寬闊，公設空間豐富多元，讓回家也能感受到Villa度假氛圍。

此案訴求寬敞的花園中庭，與輕食空間互相連結，被綠意環抱的Green House，將是親友交流生活的最佳場域，健身重訓和室內、戶外瑜珈運動，「Alioth Club」玉衡會所還規劃游泳池、SPA等，媲美頂級飯店的奢適氛圍。頂樓的Sky Lounge，為住戶打造絕佳的環景視野，感受「出繁華，入寧靜」的生活型態。

王于娟表示，聯聚深耕七期30年，秉持建築之於城市的使命，不斷推陳出新，每棟建築都是文化與美感兼具的作品，更是代代傳承的美學建築，始終堅持三大核心理念：「安全、實用及美感」，注重建築品質，更將獨有的美感傾注在建築的每個角落。

她強調，聯聚不僅站在居住者的立場思考，也以整個社區為考量，打造友善鄰里的建築，共創理想的居住型態。此次新案集結了聯聚30年經驗，在新平衡核心理念的貫徹下，希望成為七期最耀眼的作品。

國家歌劇院 生態公園

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