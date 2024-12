富邦金控挺進國際永續舞台 跨越國界共創綠色大未來

以台灣綠色金融領航者自許,2024年富邦金控成為台灣金融業唯一代表參加世界貿易組織(WTO)年度「公共論壇」,更前進COP29掌握國際趨勢,並投入一系列國際級計畫,藉由交流推動綠色金融的實務經驗、促進接軌國際趨勢和最新議題,讓世界看見台灣的永續投入。

台灣金融業首例 前進WTO公共論壇分享金融業永續作為

在綠色金融的投入,富邦金控的成績已有目共睹。今年9月,富邦金控獲外交部邀請,參加WTO年度最大活動「公共論壇」,與全球代表共同探討如何實現綠色經濟,不僅成為這次台灣金融業唯一代表,也創下台灣金融業參加WTO「公共論壇」首例。

以「善用金融工具:金融業也能助攻產業綠色轉型」為題(Utilizing Financial Tools: The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”),富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生向來自世界各地的政府、學界、商界人士,分享富邦的綠色金融實績,特別是與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融合作案、推動友達上下游夥伴一同達成減碳目標,並與向陽集團推動全台最大漁電共生聯貸案、支持臺灣養殖業與新技術等。富邦以實例驗證金融業如何扮演淨零關鍵推手,發揮引導資金流向的影響力,協助產業低碳轉型。

同時,富邦金控也率台灣金融業之先,推動投融資減碳之外更承諾「2050淨零承保」,並響應 UNFCCC「運動拯救氣候倡議行動」(Sports for Climate Action),富邦自2021年開始推動Run For Green™計畫,將運動與綠色行動結合,讓參賽者每跑40公里,就能種下一棵樹,「跑多少就種多少」,加速台灣從日常實踐永續。

富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生前往WTO公共論壇,分享金融業如何推動淨零、實踐永續。 圖/富邦金控提供

富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生前往WTO公共論壇,分享金融業如何推動淨零、實踐永續。 圖/富邦金控提供

前進COP29實地追蹤國際脈動 於環境部COP29系列論壇主講綠色金融議題

每年底舉辦的聯合國氣候變遷大會,被視為永續圈的年度焦點,而為了提高國內各界對於氣候變遷議題的關注,環境部特舉辦「COP29 提升氣候行動的決心」系列論壇,聚焦「氣候行動」、「綠色金融」、「綠色科技」等三大主題。

論壇邀請台灣與國際的專家交流,並於網路平台直播放送,而富邦也擔任開幕論壇講者之一,分享以綠色金融驅動低碳的新願景。

富邦金控副總經理林茂生擔任環境部舉辦「COP29 提升氣候行動的決心」系列論壇開幕論壇講者。 圖/富邦金控提供

被譽為「金融峰會」的第29屆聯合國氣候變遷大會(COP29)落幕,這屆會議達成了氣候金融「新集體量化目標(NCQG)」,由已開發國家承諾,在2035年前提供3,000億美元,協助弱勢國家應對氣候災害與推動減碳,然而,資金籌措的具體方案仍未明確,成為全球關注的焦點。

在這場全球性挑戰中,金融業如何有效引導資金,流向減緩氣候變遷的關鍵領域,已顯示至關重要。富邦永續發展部資深協理林敬恩親身前往亞塞拜然的COP29會場,深入了解國際金融業在氣候行動中的最新進展,更觀察到「混合金融」將是金融業新方向、新亮點,結合公共資金、私人投資與NGO力量,為發展中國家提供氣候資金支持。例如,金融業者如何透過融資,支持碳捕捉技術新創公司與非洲再生能源項目,實質支持永續新科技的發展,證明金融業能以創新的資金結構,促進永續科技與能源轉型,也幫助有需要的國家籌措氣候資金。

除了「混合金融」,COP29也通過由聯合國主導的「全球碳市場」機制,允許國家與企業參與碳權交易,為減碳專案提供資金支持與成效認證。富邦金控作為台灣首批參與國際碳權交易的機構之一,未來將有機會透過該平台,協助國內外的減碳專案落地,促進全球合作。

「NO MONEY、NO ESG。」林敬恩指出,當前氣候資金的挑戰雖是危機,但同時為金融業帶來轉型與創新的契機,氣候變遷的影響已深入各產業,如何將資金引導至低碳科技、再生能源與碳捕捉技術等關鍵領域,是金融業必須積極探索的方向。

透過參與TIGER計畫、與CAPS深度合作 洞悉國際永續趨勢與深化公益策略

今年富邦的國際交流,除了帶著自身的永續實踐經驗走進WTO、COP29,也藉由參與「TIGER計畫」(Taiwan’s Innovative Green Economy Roadmap,TIGER)、與亞洲公益事業研究中心(Centre for Asian Philanthropy and Society,CAPS)舉辦工作坊等行動,掌握前瞻永續研究議題,與國際專業人士增進交流互動。

時代基金會及MIT能源研究中心於2023年推動的「TIGER計畫」,富邦金控是全台10家企業會員之一,經由此計畫平台,會員可共享淨零與綠能相關趨勢評估、研究報告、技術分享等訊息,協助台灣產業邁向低碳淨零轉型。

透過經常舉辦的工作坊及麻省理工各計畫主持人分享,讓富邦金控及旗下各子公司投資部門,獲得關於淨零轉型的全新視角,包括淨零碳排、長碳運輸、減碳與碳權、碳捕捉與儲存、再生能源供應鏈、氫能等議題,協助業務主管提早布局綠色經濟挑戰。

此外,亞洲公益事業研究中心(CAPS)是國際知名研究亞洲地區社會投資和公益事業的研究諮詢機構,富邦金控於2024年邀請CAPS聯合創辦人夏露萍(Dr. Ruth A. Shapiro)來台舉辦工作坊,帶領富邦金及旗下各子公司社會承諾相關業務單位主管、慈善基金會成員等,共同探討創新籌款與策略行銷、影響力評估、跨部門協作、企業資源融合ESG發展等多元議題。

富邦邀請亞洲公益事業研究中心(CAPS)顧問來台舉辦工作坊,針對公益策略給予建議。 圖/富邦金控提供

除了提升內部公益作為的工作坊,富邦也參與於香港舉辦的首屆「亞洲商業變革家大會(Asian Business Changemakers Conference)」,與多位亞洲企業高階主管聚力討論ESG、永續和慈善領域議題。其中金融友善的作為令其他國家的代表印象深刻,例如具友善金融代表性的台北富邦銀行視障友善「簽名板暨閱讀輔助工具」及系列友善措施。為改善視障客戶的金融體驗,北富銀在雙連視障關懷基金會的協助下,深入了解視障者需求,並與豐新國際科技合作完成輔具開發,成品可協助視障者透過觸覺,清楚辨識簽名表單的位置與邊界,有效提升視障者臨櫃辦理金融服務的便利性。富邦打造友善金融環境的巧思,也獲得各界認同。

2024年,是富邦金控在國際交流成果豐碩的1年,從COP29與WTO的全球挑戰中汲取洞見,到參與「TIGER計畫」與CAPS合作探索解決方案,富邦金控以「正向力量 成就可能」為核心精神,持續攜手台灣與國際夥伴,穩健且創新的推動永續進程。

相關富邦E S G資訊,請前往富邦金控官網永續專區