畫出健康生活的顏色 國泰全國兒繪秀出各式健康

第49屆「國泰全國兒童繪畫比賽」頒獎典禮分高雄、台中、台北三地舉行，台北場圓滿落幕，從5萬多件作品參賽評選出的得獎作品，用色彩呈現出對未來健康生活觀察想像。

第24屆「新世紀潛力畫展」也誕生得獎者，新生代及小畫家交出繽紛的成績單，展現國泰耕耘美學教育的豐碩成果。

全國規模最大繪畫賽事 5萬多件作品中選出得獎者

國泰今年以「我愛健康生活」為主題，透過揮灑美感，呈現孩子對健康養成的想法跟行動；國泰人壽協理廖昶超期許得獎者培養對色彩敏銳度，來為生活增添美感，也鼓勵要「一直畫、一起畫、一輩子畫下去」。

評審委員、臺陽美術協會暨中華民國油畫學會榮譽理事長吳隆榮說，感謝國泰為孩子打造有意義的藝術舞台，多年來對美感教育貢獻良多，期許為培育更多的美學種子而努力。

評委、中華民國兒童美術教育學會秘書長侯增輝也說，社會需要美學促進和諧，衷心感謝國泰辦理規模、參賽件數都首屈一指的賽事，也勉勵得獎者，藝術無止境，期待都能繼續創作。

國泰會議廳陳列了得獎畫作，現場猶如小型美術館，展現孩子用色彩表達出對健康生活的想像；而為年輕創作者打造舞台的「新世紀潛力畫展」不僅挖掘新秀，也讓小小畫家有機會可以觀摩交流。

國泰把得獎畫作印製成環保側背袋，悠遊卡貼紙，成為獨一無二的專屬紀念品，許多親子對這樣的用心覺得感動。

頒獎典禮熱鬧非凡，除了與黑啤布偶互動合影外，並邀請龍門藝術工作坊帶來精彩表演，現場不但有絹印體驗、還打造榮耀舞台，提供親子合影留下美好時刻。

此外，國泰還準備包括COZZI飯店住宿券、野餐墊等許多精美獎品，讓大家滿載而歸，共度美好午後。

用畫作探求生命體悟 獲得評審金獎肯定

台灣藝術大學工藝設計學系二年級的陳奕福，以作品〈生命式〉獲得金獎榮耀，描述對生命的體悟，透過鏡子反射出最真實的自己，一探存在的意義，「鳥就是生命的載體，紅線象徵生命的串聯，也引導了觀賞者的視覺動線」。

高中時曾獲得優選肯定，再度拾起畫筆參賽獲得金獎感覺很棒，「花了三、四個月的作品，曾經面臨在立體跟平面作品創作轉換的掙扎」。陳奕福說，感謝國泰為年輕藝術家打造舞台，讓他們有被看見的機會。

搭飛機去旅行 童趣創意獲肯定

花蓮縣明義國小附設幼兒園的陳同學，用天馬行空創意，描繪搭飛機場景，旅客在客艙中的表情很快樂，童趣獨特畫風獲得金獎肯定，他說旅行很好玩也很健康，這幅畫從構圖到上色，大概花了一個星期的時間。

陳爸爸說，兒子是繪畫比賽的常勝軍，獲得不少獎項肯定，很高興今年有機會獲得國泰肯定，覺得頒獎典禮規劃不錯，希望孩子繼續發揮創意，畫出更多好的作品。

要健康動起來 典禮榮耀增添自信心

來自桃園市南門國小六年級的鍾同學認為，要有健康生活，就要愛運動以及維持生活正確作息，所以她把這些場景都畫下來，第一次參賽就獲得銀獎肯定，她說知道得獎很開心，花了幾堂課的作品，在馬拉松的畫面由於人比較多，所以花了較多時間調整細節，參加頒獎典禮最緊張是抽獎，「很期待自己得獎，但很可惜沒叫到我的名字」。