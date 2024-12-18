王品砸億元徵才，起薪調幅最高7% 店長有機會挑戰年薪百萬

搶攻農曆年後轉職潮，王品集團宣布2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，年度調薪人事成本初估增加億元。

王品表示，全年預計釋出1200名職缺，招募職缺以燒肉、火鍋為主。正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪百萬。

根據人力銀行調查，有高達9成3上班族考慮在農曆年前換工作，年前轉職最受青睞行業，餐飲住宿與休閒旅遊業因為加薪幅度大，成為轉職首選。

王品指出，2025年集團的計時人員調幅2%~10%，時薪含全勤津貼最高220元，各品牌可依品牌屬性向上調整，其中5大鍋物品牌，全年預計招募100名內外場儲備幹部，儲備店長、主廚起薪4.5萬元起，培訓7個月通過考核，有機會挑戰加薪2.5萬，月薪資突破7萬元。每月除了底薪還有獎金，搭配晉升考核機制，未來晉升為店長，年薪有望突破百萬。

近年外食人口增加，王品也積極拓展剛需市場，國民平價火鍋「石二鍋」及「12mini」也是展店重點品牌，「石二鍋」及「12mini」以全台皆有密集據點的優勢，為求職者提供就近工作的便利。為吸引更多優秀人才，「石二鍋」、「12mini」推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，快速開啟管理職涯。