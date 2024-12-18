大陸工程拿下環狀線北環段工程 得標金額190.14億元
欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程獲選承攬台北市政府捷運工程局「環狀線北環段CF690B區段標工程」。此次得標金額為190.14億元，履約期限為3,468日曆天。
大陸工程表示，「環狀線北環段CF690B區段標工程」全長共約4.18公里，主要工程項目包含兩座地下車站、全長3,691公尺的三段潛盾隧道隧道、一段128公尺明挖覆蓋隧道，以及水電環控工程等。
大陸工程指出，本案將由大陸工程與日商鹿島共同承攬，雙方在捷運工程上擁有卓越的經驗與實績，相信將會如期如質且安全的完成本案。
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