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台北、桃園、台南預售房價都跌了 房仲示警這些區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
六都預售屋平均房價季增幅。資料來源／中信房屋
六都預售屋平均房價季增幅。資料來源／中信房屋

房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

中信房屋研展室彙整實價登錄，統計六都預售屋平均成交單價，結果顯示，今年第三季，台北、桃園、台南第三季預售屋平均房價較第二季出現小幅下跌的情況，桃園跌幅4.2%最多，台北2.8%，台南1.1%。

新北、台中、高雄預售屋價格仍持續走揚，不過，台中、高雄漲幅趨緩，新北季增幅仍然擴大，季增幅達6.9%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，預售市場對景氣變動相當敏感，現如今銀行房貸警報未解，第七波打炒房又接踵而來，市場觀望情緒高漲，房市買氣瞬間降溫，在交易量萎縮下，預售市場的表現也受到明顯衝擊。

她表示，新建案市場雖然由於營建成本、人工成本、購地成本仍在高檔，短期內建商在成交價上應不會有太大讓步，不過，現在已經有部分業者採用「低首付、送家電、送家具」等促銷方式來刺激買氣。

而交易量若持續萎縮超過半年，部分僅靠建設題材支撐、生活機能尚未完善、且房價明顯超漲的蛋白區或新興重劃區，不排除率先出現價格鬆動的可能。

莊思敏指出，目前房市進入盤整格局，投資客群大量離場，市場交易回歸自住需求。從區域表現來看，新北市的預售屋季增幅仍略有擴大，主要是因為新北的自住需求相當強勁，除在地居民外，還有許多台北市的外溢客群，加上今年新北市有不少指標建案釋出，也進一步推高了平均行情。

至於第三季預售屋平均房價有小幅回落的台北、桃園和台南，台北因購屋總價較高，民眾對房貸額度的需求也更大，受政策影響自然更為顯著；桃園和台南則是過去幾年房價漲勢迅猛，房市炒作氛圍濃厚，如今隨著房市逐降溫，區域房價也從過熱的狀態回歸理性。

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