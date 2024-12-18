統一超 連6年入選道瓊永續指數

國際最具永續公信力評比，二○二四年道瓊永續指數（ＤＪＳＩ）公布全球企業評選結果，統一超商今年總分數創歷年新高，共超過六項評比項目獲得滿分名列產業第一，再次入選「道瓊永續世界指數」成分股，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連六年入榜。

在今年ＤＪＳＩ評比廿四個項目中，統一超商今年總分較去年進步五分，於經濟面、環境面與社會面六大項目獲得滿分，於產業排名第一。

統一超表示，今年ＤＪＳＩ的評比項目更重視企業在本業營運成長與永續策略兼贏的積極承諾與訊息公開程度，統一超在經濟面上，「透明度與報告」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」主動揭露十五項重大ＥＳＧ主題於永續報告書中，公開承諾實踐永續政策；於董事會轄下設立風險暨資安管理委員會，以強化數位營運韌性與安全。

環境面評比項目中，統一超於「水資源」獲滿分並拿下產業第一，同時在「氣候變遷」項目分數取得積極成長透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損。在社會面評比項目，統一超在「健康與營養」、「隱私保護」獲得滿分與產業第一。

統一超表示，此次進步分數最多是「職業健康與安全」項目，今年由董事會核定「職業安全衛生政策」參考國際人權相關政策及在地勞動法規等制定「人權政策」，提升員工福祉與發展機會，深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，致力打造多元共融的工作環境。