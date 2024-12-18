台日生醫結盟 攻千億商機…台康攜手醣聯、三菱瓦斯

台日攜手，攻千億生物藥市場。國內CDMO指標大廠台康生技（6589）與醣聯（4168）昨（17）日宣布，已與日本三菱瓦斯化學株式會社（MGC）三方共同簽訂藥物生產合作協議，將攜手進軍日本並陸續邁向國際市場。

合作規劃方面，此次三方簽訂的合作生產協議，是三菱瓦斯與醣聯共同開發、治療骨質疏鬆症的Denosumab生物相似藥SPD8，並委託台康生產，由台康執行上市前生產計畫。

醣聯表示，與日本MGC合作開發的SPD8已完成三期臨床試驗的首例收案，預計於2026年第2季解盲。目前市場上含有Denosumab的兩款藥物為「Prolia」與「Xgeva」，2023年的全球總銷售額共達61億美元（約新台幣1,982億元），市場持續快速成長當中。

台康生技與台灣醣聯合作小檔案

台康說明，SPD8是醣聯與日商共同開發用於治療骨質疏鬆症的Denosumab生物相似藥，目前已完成臨床一期試驗並已通過日本主管機關PMDA核准，正進行第三期人體臨床試驗，後續向日本主管機關PMDA與相關國家申請生物相似性藥品上市許可，未來台康將提供商業化生產原料藥。

台灣醣聯說明，骨質疏鬆症已被世界衛生組織認定為全球第二大流行病，僅次於冠狀動脈心臟病。隨著全球人口老化，預計到2050年，超過50%的髖部骨折病例將發生在亞洲地區。醣聯總經理楊玫君表示，骨質疏鬆症導致骨折和併發症，將對患者健康與經濟造成影響，生物相似藥開發有助於降低治療成本。

台康生技表示，此次與日本MGC及醣聯合作，後續SPD8原料藥將委託台康生技生產。台康生技是台灣唯一同時通過美國FDA、日本PMDA、歐盟EMA、澳洲TGA與台灣TFDA認證之生物製劑原料藥GMP生產廠，SPD8一旦上市，台康將優先提供日本市場，也能滿足其他國際市場的供應。台康生技目前竹北12個2,000公升二條哺乳動物細胞生產線，除能提供本產品未來市場需求外，同時也提供內部與其他國內、外客戶多項產品的全球市場需求。

台康生技表示，與日本MGC及醣聯共同推進SPD8原料藥生產，除了開啟日本與台灣生技製藥上、下游聯結合作三贏的極佳範例，本合作案例更可彰顯台灣生物醫藥產業的軟實力，更加深耕日本市場的量能並嘉惠日本及全球患者，也讓台灣生技業合縱連橫發酵，加速生技產業在台灣生根茁壯。